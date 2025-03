Grup Unió i Fruselva guanyen els premis empresarials Gabriel Ferraté

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va fer entrega dels premis de la primera edició dels Premis a la Innovació Empresarial Gabriel Ferraté Pascual aquest dilluns 3 de març. Aquests havien estat convocats per la regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement amb l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat a empreses especialment significatives en l’àmbit de projectes innovació empresarial de Reus i el Baix Camp.

El primer premi a la innovació d’un producte o servei existent ha estat pel Grup Unió per innovar en tota la cadena de valor i per maximitzar el valor dels productes agrícoles. Fran Olivé, director de Grup Unió, va valorar que el premi reconeixia un dels valors del grup que representa, la sostenibilitat. El segon premi en aquesta categoria va ser atorgat a Jelly Pills, una empresa de complements nutricionals amb format gominola, sense sucres afegits i d’origen natural i vegà. En la categoria de negoci innovador, ha obtingut el primer premi Fruselva pel seu nou servei d’innovació per la creació de productes de nutrició i salut per segments i necessitats. La doctora Úrsula Catalán va recollir el premi en representació de Fruselva i va assegurar que darrere les innovacions de qualsevol empresa «hi ha un gran esforç d’un equip multidisciplinari». El segon premi va ser per a Hidrotuit, pel producte Efficpool, un filtre per a piscines de filtració regenerativa que estalvia 90% del consum d’aigua, 50% menys d’energia i fomenta un estil de vida sostenible.

Un total de quinze candidatures s’han presentat en aquesta primera edició dels premis. La dotació econòmica s’ha repartit en un primer premi al model de negoci innovador de 3.000 euros i un segon premi de 2000 euros i un primer premi a la innovació d’un producte o servei de 3.000 euros i un segon premi de 2.000 euros. La gala de lliurament de premis, que es va celebrar a firaReus Events, ha començat amb la benvinguda institucional i amb la presentació de les experiències innovadores de les empreses Naifactory, Recop i Fermator; un recital de poesia a càrrec de Fito Luri i la lectura de la glossa a Gabriel Ferraté per part de Jaume Vilella, director de Socrates Educa International School.

Més premis

En el decurs de l’acte s’han lliurat dos premis més en categories especials. D’una banda, el premi al millor treball de recerca de batxillerat a l’estudiant de l’IES Baix Camp, Pol Monné, centrat en la creació d’un eco-lodge, un càmping ecològic situat en plena natura, a prop del poble de Capafonts. Finalment, el premi d’honor, atorgat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha estat recollit en mans de la seva rectora, l’Àngels Fitó. «El valor dels mestres es reflecteix en la qualitat dels seus deixebles, perquè qui ha estat referent sempre deixa darrere seu un llegat definidor», va subratllar la rectora, fent referència a Gabriel Ferraté, fundador de la UOC.

Gabriel Ferraté Pascual

Gabriel Ferraté Casas, fill de Gabriel Ferraté Pascual, va afirmar que el seu pare era un «innovador total». «Ell ho posava en pràctica constantment. No feia les coses només perquè és com s’havien fet durant tota la vida», va recordar. Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va cloure l’acte agraint i felicitant a totes les empreses que van participar en els premis: «El fet d’apostar en la innovació ja és un premi, perquè és una manera de fer empresa».