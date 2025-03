Reus, primera localitat de Tarragona que rep la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Era un dels objectius que l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guiata s’havia marcat en el seu mandat municipal i aquest dilluns el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ho ha confirmat.

Reus ha estat incorporada, juntament amb altres 21 municipis, a la Xarxa Innpulso que aplega totes les que compten amb la distinció que les significa per la seva tasca «que ofereix solucions que millorin la vida de la ciutadania per mitjà del coneixement i la innovació», segons assenyalen des del Govern estatal.

La xarxa, amb les últimes incorporacions, és ara de 112 municipis. En aquesta última selecció, Reus ha entrat en el grup de ciutats de més de 100.000 habitants juntament amb Alcorcón, Bilbao, Burgos, Getafe i Huelva. En la categoria de municipis de 20.001 a 100.000 habitants s’han incorporat Arteixo, Aspe, Castro-Urdiales, Cieza, Granollers, La Rinconada, La Val d’Uixo, Manises, Manresa, Rota i Sant Joan d’Espi. Finalment , a la categoria de municipis de menys de 20.000 habitats, la distinció ha estat per a Aller, Castropol, Genalguacil, Mundaka i Santomera.

Reus és la única localitat de les comarques de Tarragona que ha aconseguit incorporar-se a aquesta xarxa de ciutats de la ciència.

La Xarxa Innpulso permet als ajuntaments que hi estan presents accedir a recursos financers per a projectes de desenvolupament urbà. Aquest és un dels avantatges de la xarxa, en la qual també es dona accés a programes de formació i de promoció internacional en esdeveniments relacionats amb l’R+D, el desenvolupament de laboratoris urbans i la denominada Compra Pública d’Innovació (CPI).

La CPI consisteix en una eina per fomentar la innovació des del sector públic, a través de l’adquisició de solucions innovadores o de solucions en fase de desenvolupament.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha explicat aquest dilluns, després de saber-se la distinció rebuda per la ciutat que formar part d’aquesta xarxa ens facilitarà compartir tant experiències com bones pràctiques, a més de participar en projectes col·laboratius en l’àmbit de la ciència i la investigació, als quals és difícil d’accedir si no es forma part d’aquesta plataforma».

La candidatura presentada des de la ciutat de Reus aplega 69 projectes innovadors agrupats en 3 blocs: ciutadania (centrat especialment en serveis públics i medi ambient), organització (organització interna en les entitats locals) i empresa (activitat econòmica i empresarial). La suma de tots els projectes contemplats a la candidatura és de gairebé 80 M€.