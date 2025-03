Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ret homenatge a les dones referents del moviment veïnal de la ciutat des de l'any 1968 fins al 2024 amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març. L'homenatge es farà el divendres 7 de març a les 17.30 h al Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus en el marc de l'acte institucional, en què també es llegirà la declaració institucional, a càrrec de quatre representants del moviment veïnal de la ciutat. En concret, de l'AV La Pastorera, on tots els càrrecs més importants l'ostenten dones: Puri Flores Moreno, presidenta; Ana Feli Heredia Garcia, vicepresidenta; Angeli Jiménez Ramos, tresorera, i Puri Navais Flores, vocal.

Abans de la lectura del manifest institucional, es retrà homenatge a les trenta-cinc dones que han estat presidentes d'una associació veïnal de Reus des de l'any 1968 fins a l'any 2024 i, en especial, a vuit dones referents en aquest àmbit:

Teresa Escoda Badia , Barcelona (1940) – La Vilella Alta (2022), cofundadora de l’AV Juroca i vicepresidenta de l’AV de Sant Josep Obrer, 1976-1984. És la pionera en un context històric complex.

, Barcelona (1940) – La Vilella Alta (2022), cofundadora de l’AV Juroca i vicepresidenta de l’AV de Sant Josep Obrer, 1976-1984. És la pionera en un context històric complex. Carme Alumà Borràs , presidenta de l’AV Harmonia del Barri del Carme, 2004-2012. Ara continua vinculada, implicada i col·laborant activament amb aquesta associació.

, presidenta de l’AV Harmonia del Barri del Carme, 2004-2012. Ara continua vinculada, implicada i col·laborant activament amb aquesta associació. Ana Belén Castaño Sánchez , presidenta de l’AV Sol i Vista, 2013-2024. Actualment, forma part de l’AV Barri Gaudí i és secretaria de la Federació d'Associacions Veïnals de Reus (FAVR).

, presidenta de l’AV Sol i Vista, 2013-2024. Actualment, forma part de l’AV Barri Gaudí i és secretaria de la Federació d'Associacions Veïnals de Reus (FAVR). Carmina Pozuelo Blanco , Reus (1973-2022). Va ser molt activa en la Junta de l’AV Sol i Vista, 2013-2017. Participativa, implicada i inspiradora amb les entitats del barri.

, Reus (1973-2022). Va ser molt activa en la Junta de l’AV Sol i Vista, 2013-2017. Participativa, implicada i inspiradora amb les entitats del barri. Maria del Mar Escoda Serres , presidenta de l’AV del Barri Gaudí, 2014-2023, i vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Veïnals de Reus, 2019-2023. Una dona procedent del moviment veïnal que ha fet el salt a la política municipal de Reus.

, presidenta de l’AV del Barri Gaudí, 2014-2023, i vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Veïnals de Reus, 2019-2023. Una dona procedent del moviment veïnal que ha fet el salt a la política municipal de Reus. Inés González García , presidenta de l'AV El Carrilet, 2002-2008, i l'única dona que ha estat presidenta de la FAVR, 2008-2011.

, presidenta de l'AV El Carrilet, 2002-2008, i l'única dona que ha estat presidenta de la FAVR, 2008-2011. Isabel Moreno Iznatoraf , Jaén (1950) – Reus (2022), fundadora i presidenta de l’AV Parcel·les Casas, 2007-2016.

, Jaén (1950) – Reus (2022), fundadora i presidenta de l’AV Parcel·les Casas, 2007-2016. Marta Virgili Bosch, presidenta de l’AV Camins de la Pedra Estela i dels Morts des de 2022. És la presidenta més jove de les entitats veïnals de la ciutat.

Col·lecció Dones Referents de Reus

En acabar l'acte, es donarà a les dones homenatjades i al públic assistent el primer volum de la col·lecció Dones Referents de Reus, que porta per títol Veïnes, a peu de carrer i ha estat escrit per la historiadora i periodista Isabel Martínez Martínez i la historiadora Carme Puyol Torres. Es tracta d’una nova col·lecció editorial de l'Ajuntament de Reus dedicada a dones referents de la ciutat en diferents àmbits.

Els 500 exemplars d'aquest primer volum també es podran demanar, a partir del 10 de març, al Casal de les Dones. A més, tothom es podrà descarregar la versió digital a la web reus.cat.

Des de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus es preveu editar un nou volum d'aquesta col·lecció cada any en el marc del Dia Internacional de les Dones. L'any 2026 està previst editar el segon volum, que aprofundirà en la trajectòria de les dones referents en l'àmbit de la salut.

També es preveu que, aquest any 2025, l'Ajuntament de Reus instal·li un suport amb un codi QR que faciliti la lectura de la trajectòria d'aquestes vuit dones a l'exterior de cadascuna de les seus de les entitats veïnals de les quals han format part, per tal que tota la ciutadania hi pugui tenir accés.

Amb aquests llibrets es vol facilitar a les dones més joves de la ciutat, i en general a tothom, el coneixement de dones referents. Dones que són un bon exemple per inspirar altres dones a destacar en l'àmbit públic de la ciutat.