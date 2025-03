El futur de les naus de Virginias: «Escoltarem el que puguin dir l’Ajuntament i els promotors»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Virginias ja ha començat el trasllat de la seva activitat productiva. Acrimont Foods, la societat que en l’actualitat hi ha darrere de la marca, està buidant les naus del passeig de Sunyer i preparant-se per a la inauguració del seu nou centre de treball al polígon Nirsa de cara a la primavera.

Més enllà del moviment estratègic, l’operació deixarà en el record l’aroma dolça que ha impregnat l’entorn durant dècades. En paral·lel, la propietat analitzarà «les alternatives que tenim». Escoltarà «el que puguin dir l’Ajuntament i els promotors» i, aleshores, «ens haurem de decidir».

Una de les opcions que hi ha sobre la taula és construir-hi un bloc de pisos. La propietat apunta que podria ser una promoció «de 50 o 60 habitatges», però subratlla que «no la farem nosaltres ni de bon tros, no som del sector». Així mateix, afegeix que «si l’Ajuntament vol fer-hi alguna cosa, podem parlar-ne».

És conscient que el consistori necessitaria «temps» i «nosaltres estem disposats a esperar, no hi ha problema». Per ara, tampoc es té un temps predeterminat per tenir enllestida qualsevol operació, «perquè hem d’assegurar-nos». Sigui el que sigui, «arribarem a un acord, segur», tanca.

Les centenàries naus «en principi no es conserven», creu la propietat. Així i tot, expressa que estaria «encantada» si el promotor privat o l’Ajuntament oferís conservar algun element identificatiu, com podria ser una part d’un mur o la façana. «Seria una bona opció», contempla.

La propietat afegeix que el procés es completarà amb la perllongació del carrer de l’Escorxador, que s’unirà finalment amb l’avinguda del Doctor Vilaseca. «Estan fetes quatre cinquenes parts i en falta només una, la que passa per casa nostra», comenta la propietat, qui afegeix que la cessió de la via «forma part de les condicions d’urbanització» i que «per tenir la llicència d’obres, has de fer el carrer». També s’haurà de preparar «un tros de zona verda». «Qui construeixi, ha de tenir la responsabilitat de fer això», detalla.

Continuar creixent

Amb l’adeu de Virginias, la propietat assegura que «sap moltíssim greu» i rememora les dècades d’històries compartides, com les celebracions de Nadal a la fàbrica.

El director d’operacions d’Acrimont Foods, Víctor Segú, va explicar en el seu moment que el trasllat cap al polígon Nirsa permetria millorar «l’eficiència i la logística», reduir «els costos interns» i «continuar creixent», ja que, en les històriques instal·lacions del passeig de Sunyer, tenint en compte l’emplaçament, és «complicat» augmentar en dimensions.

«Com a societat, volem continuar creixent en el sector dels torrons i la xocolata i tenir més capacitat productiva», afirmava. Segons el projecte executiu, amb el trasllat, Acrimont Foods «vol continuar millorant i reformulant els productes que ofereix, així com continuar innovant en les diferents gammes de xocolates i torrons, com la producció més artesanal de la marca».