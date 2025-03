La Facultat de Medicina de la URV es remodelarà durant l’estiu i tindrà dos nous laboratoris

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

La Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) començarà aquest mes de maig les obres de reforma amb l’objectiu de guanyar en eficiència i aprofitar millor l’espai disponible.

Aquestes obres tenen un pressupost total de 329.289,02 euros. El que es farà és que l’espai de l’antic estabulari de l’edifici ubicat al carrer de Sant Llorenç s’ampliarà en uns 25 metres quadrats per col·locar-hi dos laboratoris destinats exclusivament a la docència.

Aquests els aprofitaran els alumnes de primer, segon i tercer de la carrera de Medicina. Per un altre costat, en tenir dos laboratoris nous, el que es farà és que el laboratori localitzat en la planta inferior es convertirà en una aula extra, un seminari amb capacitat per a 40 persones.

«Es tracta d’una obra mínima. D’aquesta manera guanyarem en laboratoris per a la docència i després tindrem una aula extra que ens ajudarà perquè estem bastant tensionats actualment», explica la degana de la Facultat de Medicina de la URV, Fàtima Sabench.

Pel que fa als terminis, la idea és que les obres s’executin entre el 2 de maig i el 15 de setembre, període vacacional i en què ja no es duran a terme classes a la facultat. «Així i tot, ja tenim estipulat que es faran parades en les obres quan comenci el període d’exàmens i així respectar als alumnes», afegeix la degana.

Aquesta obra ha de servir per donar un respir a una facultat que, actualment, acull ja un gran volum d’estudiants a l’any tenint en compte les seves dimensions. Sabench assegura que ho estan gestionant «com poden» i amb «molta paciència, perquè sense paciència seria impossible».

«La facultat està molt vella, la infraestructura és clarament deficitària i és urgent tirar endavant un projecte de veritat com més aviat millor, no només un projecte sobre el paper. Ara mateix quan no falla una cosa, falla una altra», lamenta.

A més, la degana defensa que els estudiants de la universitat «es mereixen una cosa millor. Es mereixen unes infraestructures més dignes i d’acord amb les matrícules que paguen. Per tant, donar-hi solució ha de ser un tema que ha d’estar damunt la taula». S’ha de tenir en compte que, entre el curs 2019-2020 i el 2023-2024, la demanda en primera opció del grau de Medicina de la URV va incrementar en un 21,4%.

La nova facultat

A inicis del passat mes de febrer, el rector de la URV, Josep Pallarès, va comparèixer davant la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya per exposar el paper de la universitat en el sistema públic català.

Durant aquesta intervenció, el rector va mencionar la necessitat de construir una nova Facultat de Medicina, amb l’objectiu de consolidar el projecte del Hub de Salut a Reus, i va reclamar el seu finançament.

Per la seva banda, Sabench se subscriu «a totes les paraules del rector». «Més enllà que les actuals instal·lacions s’hagin quedat petites i ens limitin. Una facultat de medicina ha d’estar al costat de l’hospital, que és on estan els metges i els malalts, és el model que funciona», sentencia.

En opinió de la degana, aquest «principi bàsic no es respecta des de fa molt de temps» perquè «l’Antic Hospital fa molt que va deixar de funcionar». A la vegada, considera que aquest model és l’ideal per ambdues parts: «Estar a prop de l’hospital et dona aquesta comunicació immediata amb els metges que donen classes i els alumnes que fan les pràctiques.

Aquesta distància va en detriment de la comunicació, ja que no pots anar d’una reunió de recerca a una classe tan sols travessant un carrer». A més, Sabench també creu que acaba sent molt positiu pels estudiants el fet d’estar integrats en un campus sanitari des del primer curs.

No obstant això, les perspectives de futur no són especialment encoratjadores en aquest sentit i la mateixa degana es mostra escèptica. El febrer de 2023 l’Ajuntament de Reus va lliurar a la URV els estudis previs per construir les instal·lacions al Campus Bellissens, però des d’aleshores la falta de finançament ha estat la pedra a la sabata per fer més passos endavant.

«Són molts diners, el que encara no tinguem una Facultat de Medicina com cal és un tema totalment econòmic», comenta la degana amb resignació. No obstant això, Sabench assegura que des del rectorat s’està «picant pedra per cercar aquest finançament» i fer realitat la nova facultat.