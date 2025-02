Segon semestre de l’any, l’objectiu de la comunitat energètica de l’Agro-Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus treballa amb la previsió que la comunitat energètica del polígon Agro-Reus estigui ja en funcionament «a principis del segon semestre d’aquest any». El projecte «es troba al 95% d’execució, és a dir, pràcticament totes les instal·lacions fetes», concreten fonts municipals, que afegeixen que només restaran «detalls de connexions i tràmits administratius per a la posada en marxa».

La implicació de diferents agents ha causat que l’activació de l’Associació Comunitat Energètica del Polígon Agro-Reus (ACEPAR) s’endarrereixi una mica més del previst. El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, va mencionar a Diari Més el passat mes de desembre, que «estem ultimant quatre temes de connexions, mòdems, alguna obra civil», però «internament poca cosa ja ens queda per fer».

Per la seva banda, fonts d’Endesa asseguraren que s’estava treballant perquè la comunitat energètica pogués entrar en funcionament «al més aviat possible». L’ACEPAR és una iniciativa publicoprivada, impulsada pel consistori i amb la participació d’empreses particulars, que vol aconseguir l’autoconsum energètic del polígon industrial mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Amb una potència total de 4,2 MW i la generació de 5.500 MWh l’any, els excedents de l’energia produïda, gestionats per Reus Energia, es destinaran al consum d’immobles municipals. La inversió total és de 4,4 milions d’euros, finançats parcialment amb fons Next Generation. En cas d’instal·lacions de titularitat municipal, s’han col·locat els panells solars al dipòsit de vehicles, l’edifici de Mobilitat i Redessa II.

Transició energètica

En matèria d’energia, el 2025 serà un any intens per a l’Ajuntament. Té previst treballar en els projectes d’instal·lacions fotovoltaiques als polilleugers Ciutat de Reus i Doctor Alberich i Casas, l’Escola La Vitxeta i el magatzem de Brigades, així com col·locar bateries al Pavelló Olímpic, que seria la primera instal·lació d’emmagatzematge d’energia que fa. Així mateix, es mantenen els esforços per desenvolupar i concretar l’autoconsum compartit del barri Gaudí.