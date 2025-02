Reus crearà una comissió per garantir el bon funcionament del reglament de Participació

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus crearà una Comissió d’Impuls i Garanties que haurà de vetllar pel correcte funcionament del reglament de Participació Ciutadana. L’òrgan va ser aprovat durant el passat divendres 21 de febrer en el ple municipal de l’Ajuntament de Reus. Aquest serà de caràcter consultiu i es convocarà dues vegades a l’any.

Segons explica la regidora de l’àrea de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Flores, la comissió analitzarà les polítiques participatives impulsades pel consistori i la seva execució. A més, també assegura que l’objectiu és que tota la ciutadania estigui representada en les sessions de la comissió i, per aquest motiu, s’escolliran per sorteig a cinc persones que actuaran com a representants d’entitats veïnals i a cinc com a representants de la ciutadania que hi participaran.

«A la vegada, per garantir que tothom estigui ben representat ens acompanyaran tècnics de la regidoria de Participació Ciutadana i també de Joventut i de Drets Socials, per poder tenir en compte a tothom», afegeix la regidora. En aquest sentit, Flores argumenta que el motiu per comptar amb la presència de la ciutadania és que «les polítiques es desenvolupen d’acord amb propostes que fan persones tècniques, però com impacta en la ciutadania només ho saben els ciutadans».

«Un projecte pot ser impecable en l’àmbit tècnic, però després no arribar bé a la ciutadania per motius de temps, format o el que sigui. Això s’ha d’aplicar també a les polítiques participatives, perquè potser alguna cosa no està funcionant i no ens hem adonat», apunta.

Reglament de Participació

La regidora ha estat una de les principals impulsores del Reglament de Participació Ciutadana que va néixer l’any 2019. En aquests anys, a poc a poc s’ha anat desplegant les seves polítiques amb l’objectiu de donar canals de comunicació a la població per poder participar en les polítiques municipals.

«El reglament del 2019 s’ha de continuar avaluant, perquè potser s’ha d’adaptar a les noves realitats. En el moment en què s’hagi de reformar el seu funcionament serà segons el que diguin els tècnics i, sobretot, la gent. En això la comissió hi ajudarà», valora Montserrat Flores.

Així i tot, la regidora de Participació Ciutadana admet que encara no han pogut executar totes les eines que el reglament preveu: «En aquest moment no tenim tots els instruments desplegats encara, ja que signifiquen molts recursos. Però ho anem resolent a poc a poc, hi ha polítiques que s’han d’impulsar més des de l’Ajuntament i d’altres més des de la ciutadania».

A més, Flores també subratlla que «s’ha de tenir molta cura en com anem posant en funcionament tots els instruments», ja que és important respectar la funció del «rendiment de comptes». «Existeix una regla que és la del pacte mutu, d’obtenir respostes, de saber què és el que proposem i també escoltar què opina la gent. Aquest reglament serveix i ha de servir per això», sentencia.