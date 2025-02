Els Tres Tombs tindran lloc al Tomb de Ravals de Reus el 9 de març

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Els Tres Tombs de Reus tindran lloc el diumenge 9 de març amb la seva 38a edició. Tot i que és costum celebrar la festivitat el primer cap de setmana de març, enguany s’ha passat al segon a causa de la celebració aquest cap de setmana del Carnaval. L’esdeveniment començarà al Parc de la Festa a les 9 hores amb un esmorzar i la concentració dels animals i carruatges participants dels Tres Tombs i la comitiva sortirà des d’allí a les 11.30 hores.

El seu recorregut es dirigirà a l’avinguda Països Catalans i allí remuntaran fins a arribar a l’avinguda Doctor Vilaseca, després aniran fins a la plaça del Nen de les Oques, continuaran fins al carrer de Sant Joan i acabaran al Tomb de Ravals on faran els tres tombs. Finalment, a les 13 hores es farà la benedicció dels animals, tant dels cavalls com els de companyia, a la plaça de la Puríssima Sang.

Paral·lelament a aquesta activitat, a partir de les 11 hores, a la plaça del Prim actuaran les colles geganteres Els Fènix de Reus i la de Vilallonga, al raval del Pallol s’explicarà el Conte dels Tres Tombs, on Carles Pitarch, del Bravium Teatre, explicarà l’origen de la festivitat, i pel centre actuarà la Somera de Reus.

La rua festiva estarà encapçalada per la unitat muntada de la Guàrdia Urbana de Reus amb cinc cavalls, seguida del carruatge de les autoritats, després les unitats muntades dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Tarragona i, finalment, els diferents centres hípics del territori.

«Ens venen sobretot carruatges i centres d’aquí de Tarragona, de municipis com Alcover, Cambrils o Riudoms, però també d’altres indrets de Catalunya», apunta el president de l’Associació d’Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona. «El que volem és que la ciutadania i la canalla gaudeixi de la festa. I també mantenir aquesta tradició catalana de desitjar salut als animals i demanar una bona collita», afegeix.

Benestar animal

Els Tres Tombs és una festa que en els darrers anys ha generat polèmica per la participació d’animals en els diferents municipis on es manté la festivitat. Per aquest motiu, l’organització dels Tres Tombs de Reus compta amb el Reglament i Protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs que preveu mesures com el control de les cartilles d’origen dels animals, el control veterinari a l’inici i final de l’acte, la inspecció dels vehicles que els transporten i el compliment de la normativa municipal pactada per a la celebració de l’acte. Aquestes mesures s’afegeixen a les que sempre s’han tingut en compte i, per tant, des de l’organització es garanteix que els animals participants estiguin ben tractats.