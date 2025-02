Reus veurà néixer el Reivindi-Kt, un festival itinerant de música obert a tots els gèneres

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Reus podria veure néixer enguany un nou festival de música itinerant de sala, el Reivindi-Kt. Aquest, impulsat des de l’empresa Dream On Live Events, té com a objectiu oferir un nou espai on els artistes puguin fer els primers passos i expressar-se amb el gènere i llengua que vulguin. «Arranquem aquí, a la nostra ciutat i amb un format de sala, però veurem com evoluciona i què podem fer en un futur», explica Jordi Díaz, coorganitzador del Reivindi-Kt. «Després de la pandèmia ens va sorgir aquesta idea, de crear aquest nou espai i li hem estat donant moltes voltes. A poc a poc hem arribat fins aquí, que no és fàcil i ja hem parlat amb alguns artistes», afegeix Díaz, que anuncia que les dates de les quatre primeres actuacions es desvetllaran el 15 de març.

No obstant això, ja han donat a conèixer l’espai que veurà néixer aquest nou festival, Lo Submarino de Reus. «Vam anar un dia a veure una vegada al Pep de la Tona, cantant de la Gossa Sorda, actuar al Submarino i ens va agradar molt l’espai. Vam tenir clar que hi havíem de fer alguna cosa», afirma. «A més, ja havíem parlat amb ells a l’agost i els vam comentar que volíem fer alguna cosa i des del primer moment es van mostrar oberts», comenta l’organitzador. Tot i començar a casa, no tanquen en cap moment la idea d’anar més enllà: «Comencem a casa nostra i amb una sala com Submarino, però la idea és que sigui un festival itinerant, així que ens agradaria anar a altres ciutats i també fora de Catalunya, potser València. Volem donar suport als artistes de la nostra terra». A més, no tan sols es pretén donar suport als artistes del territori, sinó que un dels objectius del Reivindi-Kt és oferir un espai pels artistes emergents. «Sempre hem apostat pels emergents i volem que sigui així amb el Reivindi-Kt. Ara bé, sabem que és difícil fer un festival sencer amb artistes emergents, així que la idea és combinar-ho», explica.

Per un altre costat, un aspecte que caracteritzarà el festival serà la gran varietat artística, ja que s’hi podran afegir artistes de qualsevol gènere musical o idioma: «La idea és que hi hagi un espai per qualsevol artista, sigui rock, reggaeton o rap. I també, si vols cantar en català, castellà o en euskera, endavant». Per una altra banda, Díaz també destaca que no tan sols estan oberts a què tothom es pugui expressar a la seva manera, sinó que «qui tingui alguna cosa a dir, ho pugui dir». «Sempre des del respecte, però aquí hi ha de caber tothom. Tots aquells cantants que tingui alguna cosa a dir, fins i tot si és sobre política, tindran el seu dret. El que no volem és censura», remarca.