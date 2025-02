Reus redueix un 55% el cost de la gestió de la fracció vegetal gràcies al porta a porta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Coincidint amb l’inici de l’època d’esporga, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha fet balanç dels primers mesos del servei a domicili de recollida de restes vegetals i ha recordat el seu funcionament. El sistema implantat el mes de juny de 2024 substitueix els antics contenidors de banyera i les caixes de recollida i es basa en un model més eficient i controlat. A través del servei porta a porta amb sacs reutilitzables, s’ha aconseguit una millor gestió d’aquest tipus de residus, evitant l’ús indegut privat i facilitant el seu tractament i reutilització.

Des que es va posar en marxa el servei, a principis de juny de 2024, s’han recollit 41.090 kg de restes vegetals en 366 recollides a particulars, amb una mitjana setmanal de 12 recollides. Els mesos de tardor han estat els de major volum de recollida, coincidint també amb època de poda, i ara, amb l’arribada de la primavera, s’espera un altre increment de la demanda.

De mitjana, amb les caixes i les banyeres d’esporga que es feien servir abans de posar en marxa aquest sistema, es recollien setmanalment 4.450 Kg i amb el sistema a domicili es recull una mitjana de 1.325 Kg.

Les dades totals de recollida de la fracció vegetal de la ciutat de Reus el darrer 2024 han estat de 257.320 Kg front els 646.005 Kg recollits l’any 2023. El cost del transport i tractament d’aquesta fracció vegetal ha passat dels 38.721,81€ del 2023 als 21.162,94€, un 55% menys de cost.

Aquesta reducció tant de quilograms recollits com de costos pel tractament de la fracció és deguda a la reducció dels impropis i a l’ús exclusiu de ciutadans particulars, evitant l’ús indegut per part del sector privat de jardineria, i facilitant el seu tractament i reutilització.

Aquest servei no només facilita la gestió de les restes vegetals, sinó que també contribueix a la millora dels índexs de separació de residus orgànics, reduint els impropis. Aquest 2024 s’ha tancat amb 4.723,12 tones respecte les 5.746,46 tones de l’any 2023.

«Iniciatives com aquesta ens ajuden a seguir avançant en el camí de la millora dels índexs de recollida selectiva i a reduir l'impacte ambiental de la gestió de residus», ha manifestat el regidor Rubio.

Funcionament del sistema

Aquest servei està pensat només per a la recollida de l’esporga d’arbres o arbustos que requereixen trituració. La gespa, les flors i la fullaraca es poden reciclar conjuntament amb la fracció orgànica i dipositar-ho al contenidor d’orgànica (color marró).

Les persones interessades han de sol·licitar l’entrega a domicili del sac reutilitzable a través d’un formulari en línia disponible al web municipal, a través del telèfon habilitat, o bé recollir-lo a l’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus (Edifici Mercat Central - 1a planta C/Josep Sardà i Calià, s/n) de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres (no cal demanar cita prèvia). Es lliurarà un únic sac per habitatge cada setmana.

La recollida es realitza un cop per setmana, tots els dilluns. Al formulari electrònic o presencialment a l’oficina s’escollirà el dilluns que es vol realitzar la recollida. La recollida s’ha de programar dins del termini de 15 dies a comptar des de l’entrega o recollida dels sacs reutilitzables.

El dia de recollida caldrà deixar el sac davant de casa, en un lloc on no generi molèsties al veïnat i sigui accessible per l’equip de recollida, abans de les vuit del matí del dilluns acordat però no abans de diumenge a la tarda. L’equip de recollida s’emportarà la fracció vegetal juntament amb el sac, sempre i quan es compleixin les normes establertes, quan la fracció vegetal no contingui impropis. Per sol·licitar una nova recollida caldrà tornar a recollir el sac a l’oficina i concertar el dia de recollida.