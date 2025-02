Reus celebrarà la festa dels Tres Tombs el dia 9 de març

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Festa dels Tres Tombs tornarà als carrers de Reus el pròxim diumenge 9 de març, una iniciativa organitzada per l’Associació d’Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus a través de l’Institut Municipal Reus Cultura i la Guàrdia Urbana. Malgrat que a la capital del Baix Camp la festa sempre es fa el primer diumenge de març, la celebració del Carnaval ha provocat canviar-la a una setmana més tard.

La festa arriba enguany a la 38a edició. Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha volgut agrair la feina que es va des de les entitats per tal de seguir tot el calendari festiu de la ciutat. «Just haurem acabat el Carnaval i continuarem amb els Tres Tombs per anar seguint totes les tradicions que tant ens agraden a Reus, als ciutadans i a tots els que ens visiten».

El recorregut dels Tres Tombs 2025 serà el següent: Parc de la Festa, Països Catalans, carrer Doctor Vilaseca, carrer de Sant Joan i Tomb de Ravals (3 Tombs).

Els Tres Tombs de Reus torna a posar la mirada a aconseguir que sigui una festa inclusiva i amb les mesures sanitàries adequades per garantir el benestar dels animals que hi participen. Hi haurà carruatges especials pel Club Esportiu Alba i l’AFANOC Tarragona (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya), que llençaran els caramels.

Pel que fa a la passejada amb roquets per la ciutat, l’escola convidada d’enguany és l’Escola Doctor Alberich i Casas.

Finalment, remarcar que l’entitat Bravium Teatre també participarà a la festa i repartirà taronges i coques beneïdes, gentilesa del Forn Sistaré.