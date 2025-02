Reus avança en l’ampliació del sistema de neteja amb noves illes emergents de gran capacitat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La millora dels índexs de recollida selectiva de residus és una de les prioritats de l’Ajuntament de Reus. La legislació europea marca que s’haurien de situar en un 55% el 2025 i en un 60% de cara al 2030. A la capital del Baix Camp, els resultats han anat millorant any rere any, però, el 2023, encara eren del 45,5%. Des del govern municipal, «el que estem fent és dotar de mesures, estratègies, eines, que facilitin la recollida selectiva i ens ajudin a millorar els índexs», reconeixia el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio. Per avançar en aquesta direcció, el consistori va estrenar, ahir al vespre, la primera d’una desena de noves illes emergents de gran capacitat que aniran substituint, progressivament, els contenidors emergents del nucli urbà.

Situada al carrer de Salvador Espriu, disposa de les cinc fraccions, estarà habilitada en horari de 19 a 23 hores i té una capacitat de vora 7.400 litres, més del doble que les illes emergents actives en l’actualitat a la placeta dels Argenters, la plaça del Teatre i el carrer de la Presó. De fet, Rubio va assenyalar que el sistema emprat en aquests tres emplaçaments està donant un «bon resultat», atès que ha permès «reduir l’impacte visual i d’olors que generaven els contenidors soterrats». «És una mesura que continua creixent al centre de la ciutat», va afegir. Daniel Marcos, edil de Via Pública, va remarcar que els nous mecanismes permetran també, a banda de reduir els impactes visual i d’olors, mitigar els efectes «acústics», ja que no requerirà la intervenció de vehicles de gran tonatge per endur-se les deixalles.

Marcos va subratllar que el desplegament de les noves illes de grans dimensions continuarà «els pròxims mesos, quan les rebem» i que la previsió és haver eliminat els contenidors soterrats «a l’entorn de l’estiu». El nou sistema estarà present en nou punts. Tal com es va especificar en l’anunci de l’ampliació del servei de neteja viària i recollida de residus, el primer trimestre del 2024, aquests se situaran en enclavaments com el raval de Santa Anna, la plaça d’Evarist Fàbregas, la plaça de Catalunya, l’avinguda de Prat de la Riba, el carrer de l’Hospital, la cruïlla entre el carrer de Llovera i la plaça de Prim, l’enorn entre els carrers de la Perla i de Pubill Oriol i la travessera de Sant Antoni amb el carrer de Sant Pau i Sant Blai. «Millorem el servei per als veïns i eliminem inconvenients amb l’objectiu de continuar desplegant un servei de residus eficient i adaptat al segle XXI», va destacar el regidor de Via Pública. «Estem convençuts que, amb l’illa, millorarem els índexs que tenim en aquest entorn», va rematar Rubio.

L’arribada de l’illa al carrer de Salvador Espriu s’ha acompanyat d’una campanya de sensibilització que ha atès els potencials usuaris per informar-los del canvi. En total, 250 persones han passat per la carpa i se’ls ha facilitat un kit de recollida selectiva amb bosses tricolor i un fulletó. Els educadors ambientals continuaran presents durant les següents tres setmanes. Així mateix, s’han visitat una quinzena d’establiments comercials de la zona, que hauran de fer ús del sistema de recollida porta a porta amb cubells individualitzats.

Porta a porta

A banda de les noves illes emergents de grans dimensions, Rubio va comentar que s’està treballant per incorporar «de manera coordinada en un altre punt de la ciutat» el sistema de recollida porta a porta, després de la prova pilot que es va dur a terme en cases de les avingudes de Salou i del Morell. En paral·lel, l’Ajuntament està treballant per crear una nova ordenança reguladora de la recollida, el transport i la prevenció de residus, així com del servei de neteja viària i espais privats.