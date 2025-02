Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La regeneració urbana del barri del Carme completarà, demà, una passa endavant més. La Junta de Govern Local aprovarà la subscripció del conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i el Servei Català de la Salut per a la contractació de la redacció dels projectes d’urbanització de l’entorn de l’àrea blava de Sant Francesc i del conjunt constructiu conformat per un aparcament subterrani, dos edificis d’habitatges i un Centre d’Atenció Primària (CAP). Fonts municipals especifiquen que el tràmit «regula la licitació d’aquests projectes, amb els corresponents plecs de clàusules». «Sense aquest conveni no seria possible treure la licitació d’aquests projectes», remarquen.

D’aquesta manera, l’espera per convocar el concurs públic per redactar els documents que acabaran de concretar el full de ruta ja s’està exhaurint. «Per tant, és una bona notícia, ja que la pròxima licitació dels projectes ens apropa a la regeneració urbana del barri, la construcció d’un aparcament municipal, la promoció de l’habitatge social i l’obertura del CAP», expressen les fonts.

Cal recordar que, segons el calendari compartit pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Diari Més el setembre del 2024, l’objectiu és desenvolupar i resoldre el concurs durant el 2025, que acabi amb l’adjudicació de l’equip redactor dels projectes. Els textos s’elaborarien durant el 2026. Si tot anés bé, la contractació dels treballs constructius sortiria a subhasta el 2027, les obres començarien el 2028 i acabarien al voltant del 2030, atès que s’estima una durada prevista de dos anys.

El regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, va ratificar, en l’últim ple, a resposta d’una moció presentada pel PP, que durant el 2025 s’hauria d’adjudicar la redacció dels projectes. Així mateix, va expressar que la iniciativa és «una de les peces claus per a la ciutat i la transformació de la mateixa».

Desdoblar el CAP Sant Pere

Una de les peces del plantejament que més esperen els veïns és el desdoblament del CAP Sant Pere. Es tracta d’una reivindicació ja històrica i permetrà atendre més de 13.700 persones, corresponents a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Reus 1. Fonts de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona van comentar a principis d’any que «tot i que podem observar que, en el decurs del temps, el nombre d’habitants a l’ABS Reus 1 ha disminuït, l’índex d’envelliment, per contra, s’ha vist incrementat; per tant, es fa necessari apropar els serveis sanitaris a la població beneficiària».