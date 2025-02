Neix el Prototest per ajudar les empreses a prendre decisions

Irene Suau, de Think Is, i el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, presentant el projecte.Gerard Martí

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa el Prototest, un servei que s’ofereix als emprenedors perquè puguin disposar de mecanismes per «provar, testar els seus nous productes abans del seu llançament al mercat», tal com va detallar el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges. El mecanisme d’acompanyament a les empreses permetrà desenvolupar un estudi de manera «profunda, rigorosa i acurada» per ajudar a prendre «decisions de manera més segura i informada», en paraules d’Irene Suau, de Think Is, que du a terme estudis de mercat, sociològics i d’opinió personalitzats.

En el moment de dissenyar una nova estratègia, moltes preguntes circulen pel cap dels empresaris. Estic aprofitant el meu potencial? Estic connectant amb el meu públic? Puc entrar al mercat? «Aquest servei serveix per testar nous productes abans del llançament, buscar seguretat, adaptar-los a les noves necessitats dels consumidors», va apuntar Baiges. «No tenim les solucions, però sí que busquem informació perquè es prenguin decisions minimitzant el risc», va afegir Suau. El Prototest busca ajudar a detectar noves opcions, identificar clients potencials, minimitzar riscos, potenciar l’aposta de valor i maximitzar les possibilitats d’èxit.

Suau va especificar que es tracta d’una proposta «que considerem que és un vestit a mida». La primera fase consisteix a escoltar les inquietuds i reptes de futur de l’empresa i diagnosticar les seves necessitats. A continuació, es dissenyarà i desenvoluparà un pla de treball «estructurat i personalitzat» per «intentar buscar la informació més adequada», tot definint uns indicadors de mesura. El següent pas serà el testatge de productes: es presentarà i es validarà el concepte de l’empresa davant d’un grup de clients potencials per avaluar la reacció d’aquests vers la proposta. Per acabar el procés, es recopilaran les dades, s’extrauran unes conclusions i un informe de resultats i es compartiran recomanacions estratègiques «per acabar de prendre decisions en base d’una informació més enllà de la intuïció», digué Suau.

Cada empresa disposarà de 15 hores d’acompanyament per part de l’equip de la regidoria. L’edil va destacar que el Prototest és un servei «pioner al Camp de Tarragona» i que serà «gratuït per a les empreses». A més, compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Necessitats canviants

Suau va remarcar que, avui dia, l’emprenedor es troba en un món en què «el mercat està canviant, i cada vegada és més exigent». El consumidor evoluciona; les tendències, també; la competència és cada vegada més forta... «Les empreses, bé estiguin a l’inici o estiguin ja creades, continuen tenint necessitats per adaptar els seus productes, redefinir-los, buscar segments nous; és una necessitat que continua al llarg de la creació de l’empresa i del funcionament d’aquesta», va reflexionar.