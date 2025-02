Els Set Pecats desfermen la disbauxa i es preparen per invocar l’Esperit Carnavalesc

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La luxúria, la gola, l’avarícia, la peresa, la ira, l’enveja i la supèrbia són els set pecats capitals. Són vicis que tota persona de bé hauria d’evitar; temptacions vils. A Reus, però, han aconseguit desfer-se de les cadenes i campar al seu aire; fer el que els rota. Tenen l’objectiu d’invocar el Rei Carnestoltes i res, ni ningú, ho podrà evitar.

Des del Campanaret, la comitiva va sortir per escampar la disbauxa. Desvergonyits com ells sols, els set pecats s’encaraven amb els dòcils curiosos que volien saber què s’amagava sota les seves màscares; entraven en botigues per causar malifetes de les seves i endur-se un present. Trapelles, causaren el deliri als carrers del centre, acompanyats del grup Staccato.

La jugada els va sortir a la perfecció: van aconseguir seduir els reusencs, que s’han convertit en fidels seguidors, i, aquesta nit, al bell mig de la plaça del Mercadal, invocaran l’Esperit Carnavalesc, ansiosos de presenciar el pregó de Sa Majestat. Abans, però, els ciutadans de Reus tenen una altra cita pendent. A partir de les 11 hores, al Mercat Central, s’oferirà una degustació de botifarra d’ou tal com mana la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries de la zona. I, a les 15 h., al convent de les Clarisses, es farà una ofrena d’ous a Santa Clara perquè durant els dies de Carnaval regni el bon temps i l’alegria.