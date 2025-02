Reus impulsa la millora de la recollida selectiva amb la primera illa emergent de gran capacitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus fa un nou pas en la millora del sistema de recollida selectiva de residus amb la posada en marxa de la primera illa emergent de gran capacitat al centre de la ciutat. Aquesta nova instal·lació, ubicada al carrer Salvador Espriu, substituirà progressivament els contenidors soterrats en diversos punts del nucli urbà, permetent una millor separació dels residus i una millora en la neteja i estètica dels carrers.

Aquesta iniciativa forma part de l'ampliació del contracte de recollida de residus, que preveu la implantació progressiva d'aquests nous sistemes al llarg de l'any. La nova illa emergent entrarà en funcionament aquest vespre i seguirà el mateix horari de recollida que les tres illes ja en funcionament a la placeta dels Argenters, el carrer de la Presó i la plaça del Teatre, de 19 a 23 hores.

Per garantir una transició efectiva, l'Ajuntament ha impulsat una campanya informativa prèvia. Un equip de dues persones ha estat atenent els veïns durant tres dies en diferents franges horàries, informant del canvi i repartint 250 kits de selectiva amb bosses tricolor i fulletons explicatius. A més, durant les properes tres setmanes, els educadors ambientals continuaran oferint informació a peu de carrer.

També s'han visitat més de 15 establiments comercials de la zona per informar-los i detectar els grans productors de residus. Quan ha estat possible, aquests establiments han estat inclosos en el sistema de recollida porta a porta, un mecanisme que descongestiona els punts de recollida ciutadana i millora la separació de residus. Cal recordar que els establiments comercials del centre han de fer servir aquest sistema i no poden utilitzar les illes emergents.

Un sistema més eficient i sostenible

Les noves illes emergents presenten una capacitat notablement superior, amb uns 7.400 litres de volum en comparació als 3.600 litres dels contenidors del casc antic. Aquests sistemes es buiden mitjançant un sistema hidràulic i eliminen les problemàtiques associades als contenidors soterrats, com la manca de separació de fraccions i els elevats costos de manteniment.

A més, aquest model redueix les pudors, millora la neteja i l'estètica dels carrers i contribueix a minimitzar la contaminació acústica i atmosfèrica gràcies a l'ús de vehicles elèctrics de baix impacte. De fet, aquestes illes emergents de gran capacitat són les primeres d'aquestes característiques que es posen en funcionament a tot l'Estat.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Reus reafirma el seu compromís amb una gestió més eficient dels residus i amb la millora de l’espai públic, fent de la ciutat un entorn més net, ordenat i agradable per a tothom.