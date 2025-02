La Plataforma iniciarà el març la recollida de signatures per fer la consulta sobre l’estació de busos de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias fa un pas més en el seu objectiu de convocar un referèndum no vinculant que pregunti als reusencs si creuen que és adient posar una estació de busos dins del Parc Mas Iglesias. L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Participació Ciutadana, ha donat llum verda a la recollida de signatures necessària per impulsar la consulta i el divendres 14 de març entregaran els plecs de signatures a l’entitat. Perquè es pugui dur a terme la consulta els impulsors hauran de recollir un mínim de 5.000 signatures.

Per a iniciar la recollida de signatures, l’entitat ha convocat a tots els seus membres i simpatitzants per mostrar el seu suport i col·laborar el 14 de març a les 10 hores a la plaça de la Patacada. L’entitat tindrà un màxim de tres mesos per recollir les 5.000 signatures que hauran de ser de ciutadans empadronats a Reus i majors de 16 anys. «Esperem que no sigui complicat i obtinguem el màxim suport de la ciutadania de Reus. Pensem que el que demanem és salvar un parc, preservar la natura, la qualitat de vida i, en resum, decidir quin tipus de ciutat volem deixar als nostres fills en el futur», afirma el president de l’associació, Òscar Mendoza. Des de l’entitat defensen que «el progrés no pot ser moneda de canvi envers el medi ambient». «Es vol posar ciment a dins un parc per fer una estació d’autobusos quan, precisament, el parc és el millor defensor contra el canvi climàtic», apunten des de l’entitat.

L’Ajuntament

Per una altra banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, es mostra satisfeta amb el fet que «la ciutadania s’impliqui en decidir el model de ciutat que vol», en aquest cas a través d’una consulta. Així i tot, Guaita puntualitza que aquesta consulta hauria d’esperar el retorn de l’Ajuntament, ja que la proposta presentada fins ara és un avantprojecte. Actualment, l’Ajuntament està valorant les propostes rebudes de les diferents trobades i reunions dels darrers mesos, referents a diferents punts de la reordenació del Carrilet. En opinió de la batllessa, s’hauria d’esperar que el consistori fes el retorn abans de «tirar endavant qualsevol mena de consulta».

Per un altre costat, la regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Flores, celebra que aquesta problemàtica s’hagi canalitzat a través del reglament de Participació Ciutadana. «Quan una preocupació existeix, però no arriba a l’Ajuntament, i es queda al carrer no és útil, no es dona resposta. Els moviments socials i col·lectius han d’estar sobre la taula», afegeix. A la vegada, Flores argumenta que el reglament, a part de canalitzar la problemàtica, ajuda a donar-li la dimensió correcta: «Aquest canal permet no fer hipòtesis del volum, sinó que amb el procediment de recollida i validació sabrem a quina quantitat de persones els preocupa». Així i tot, la regidora reconeix la dificultat que suposa que sigui la primera vegada que s’activa aquest procediment: «Posar-ho en funcionament per primera vegada és un repte, sobretot si després s’acaba convocant la consulta, però no és un repte que surt del no res».

Terminis

Amb l’inici de la recollida de signatures el 14 de març el rellotge començarà a contar el temps i l’entitat tindrà tres mesos per recollir les 5.000 signatures. En aquell moment, l’Ajuntament tindrà el marge d’un mes per validar les signatures i descartar les que no siguin aptes. En cas que es validin un mínim de 5.000 signatures, s’obrirà el termini de tres mesos perquè l’Ajuntament convoqui la consulta a través d’un decret d’alcaldia. La data del referèndum haurà de ser en un termini d’entre 30 i 60 dies després de la publicació del decret de convocatòria.