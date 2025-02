Diversitat Funcional es manifesta per reclamar millores a les parades de bus a Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L'associació Diversitat Funcional Baix Camp Reus es va manifestar ahir al matí a la parada d'autobusos de la plaça del Nen de les Oques per donar a conèixer les seves queixes sobre l'estat de la via pública a la ciutat. Amb el president de l'entitat al capdavant, Julián Fuentes, van transmetre les seves demandes als vianants presents, que escoltaven mentre esperaven al bus.

«Estem aquí per demanar millores en les parades d'autobús, que prohibeixin aparcar als vehicles a les parades d'autobús perquè els busos puguin parar com han de parar», va exigir Fuentes, megàfon en mà. A més, el president va posar èmfasi en el fet que les rampes per a persones amb mobilitat reduïda de vegades es baixaven en inclinacions perilloses. «Això és pel bé de tots els ciutadans que utilitzen les línies d'autobusos de Reus, hi ha hagut moltes caigudes per culpa d'això», va asseverar.