Veïns es queixen del soroll de les obres de l’estació de Bellissens de Reus a la nit

Veïns del barri de Mas Iglesias es queixen del soroll provocat per les obres de l’estació de tren de Bellissens que han entrat en fase de treballs nocturns. Segons fonts d’Adif consultades per Diari Més, aquesta situació és a causa que la fase actual de les obres no es pot combinar amb l’activitat ferroviària diürna. Així i tot, des de l’empresa lamenten les molèsties que aquest fet pugui causar als veïns i asseguren que s’han pres mesures per mitigar al soroll amb pantalles fonoabsorbents i així respectar el descans veïnal. Per la seva part, l’Ajuntament de Reus afirma que l’empresa els va informar en el seu moment d’aquesta situació a causa de la necessitat de fer treballs nocturns i que els sorolls no es podien evitar.

Per tal de tranquil·litzar als veïns, Adif va distribuir pel barri un cartell informatiu per informar de la situació i quin calendari hi ha establert pels treballs nocturns. Tal com confirmen des d’Adif, els treballs en horari nocturn s’allargaran de manera ininterrompuda fins al 4 d’abril de dilluns a divendres amb els caps de setmana de l’1 i 2 de març i 8 i 9 de març inclosos. A continuació, es tornaran a dur a terme algunes jornades de treball en horari nocturn en dies puntuals. Aquests dies seran del 23 al 27 d’abril, del 14 al 18 de maig, del 9 a l’11 de maig i del 30 de maig a l’1 de juny.

Les queixes

No obstant això, els veïns més pròxims a les obres comenten que el soroll dels grups electrògens utilitzats constantment no permeten el descans. «Ara amb el fred no és tan molest perquè no tenim les finestres obertes, però ens preocupava quant de temps es podia allargar», explica J.B., veí del bloc que fa cantonada entre els carrers Bernat de Torroja i Mercè Rodoreda i que assegura que altres veïns del bloc comparteixen aquestes molèsties. A més, el veí en qüestió defensa que per evitar aquesta problemàtica que els afecta durant el dia el que haurien de fer és disposar d’un provisional d’obra amb el qual es minimitzés el soroll.

Per un altre costat, els veïns lamenten que l’Ajuntament no els hagi fet molt de cas en donar explicacions. «En algunes ocasions vam trucar a la Guàrdia Urbana per tal d’informar i demanar que comprovessin que tot estigués en regla, però no ens van fer cas ni van voler enviar a ningú per comprovar que estiguessin fent les coses correctament, tan sols ens van dir que tenien permís», critica. «En cap moment estem en contra de les obres i si ens hem d’aguantar alguns dies, ho farem i ja ho recuperarem a l’hora de la migdiada, però volem estar informats i que les coses es facin bé», afegeix.