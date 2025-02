Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició del TurisMarket tindrà lloc el 17 i 18 de març a les instal·lacions del firaReus Events. La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) repeteix la celebració d’aquest esdeveniment arran de la bona acollida que va rebre l’any passat per part del sector turístic del territori.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, defineix el TurisMarket com «una fira dedicada al professional del sector turístic en tots els seus àmbits; allotjament, activitats i restauració. Volem ser una connexió entre els professionals del territori». A més, segons explica la presidenta, un dels motius que demostra que l’esdeveniment va ser un èxit és que la majoria dels expositors que van participar l’any passat repetiran aquest 2025 i, fins i tot, alguns d’ells augmentaran la seva presència enguany amb més estands. «L’opinió que ens van expressar els que van estar l’any passat és que havia estat una fira molt productiva i que el contacte amb els visitants va ser de molta qualitat. Aleshores, tenim expositors que l’any passat van venir i que passaran d’un a dos estands o de dos a tres estands», afegeix Cabré.

Gràcies a aquest fet, els 58 estands de l’any passat passaran a ser més d’un centenar aquest 2025 amb 60 expositors diferents. D’aquesta manera, el saló ocuparà més de 6.000 metres quadrats i comptarà amb la participació d’empreses de diferents àmbits com l’alimentació, el disseny o equipaments tècnics i que oferirà activitats com tallers i demostracions culinàries. «L’any passat van passar més de 5.000 persones, esperem que enguany se superi aquesta xifra i consolidem aquesta fira del sector turístic», assegura la presidenta de la FEHT. A més, també destaca el fet que el turisme suposa «un 26% del PIB de la província de Tarragona de forma directa, però de manera indirecta parlem d’un 40 o 50%».

Una fira d’oportunitats

A la vegada, la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) col·laborarà un cop més amb la fira TurisMarket acostant als joves estudiants a aquest entorn. L’objectiu és que els alumnes coneguin el sector i els seus professionals, a més de començar a obrir-se les portes en el món laboral del sector turístic. «Que els estudiants puguin conèixer de més a prop el sector, tota la indústria que hi ha darrere i les seves possibilitats d’incorporació al món laboral és una gran oportunitat», afirma el vicedegà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, Jesús Angla.

A la vegada, en aquesta línia, la FEHT aprofitarà per dur a terme la 7a Jornada del Treballa al Turisme, que pretén apropar a aquelles persones que busquen feina a les empreses del sector. Aquesta jornada tindrà lloc el segon dia, el dimarts 18 de març, entre les 10 i les 18 hores. «És una bona oportunitat per aquells professionals que, pel motiu que sigui, es volen incorporar al sector turístic a conèixer les empreses i fer un primer contacte», valora Berta Cabré.

«Aquesta és la fira ideal, perquè ho té tot. Des de l’Ajuntament de Reus i Redessa col·laborem en l’organització d’esdeveniments que són estratègics per la ciutat i que fomenten la col·laboració publicoprivada», afirma el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges. Entre els col·laboradors, hi ha altres administracions com la Diputació de Tarragona, les cambres de comerç de Reus i Tarragona, l’Agència Reus Promoció, el Port de Tarragona i l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. El TurisMarket tindrà lloc el 17 i 18 de març amb horari de 10 a 19 hores i l’accés serà gratuït amb prèvia inscripció per tots els professionals interessats.