El Sindicat d’Habitatge de Reus alerta de dos desnonaments que tindran lloc a la plaça del Baluard

Un bloc de pisos ocupat a la plaça del Baluard serà objecte de dos desnonaments —el primer, previst per al 28 de febrer— que afectarien sis persones «vulnerables». El Sindicat d’Habitatge de Reus (SHR) afirma que la propietat s’hauria «negat —presumptament— a negociar solucions per a les famílies», mentre que aquesta assegura haver estat víctima d’«extorsions».

L’immoble pertanyia al Banc Sabadell, que el va vendre a una parella de multipropietaris que, suposadament, «està fent la vida impossible a aquestes famílies i les vol fer fora», segons el SHR. Els activistes comenten haver intentat «negociar que aquestes famílies tinguin una casa, que puguin pagar un lloguer digne, però hem rebut intimidacions i empentes». Mencionen suposades «visites reiterades al bloc», que «algú va omplir els panys amb una espècie de massilla» i respostes «amb actitud amenaçant» en haver anat a parlar amb els propietaris al restaurant amb què tenen vinculació. «Instem a abandonar aquestes actituds i a asseure’s a negociar perquè cap d’aquestes persones acabi al carrer», va expressar Miquel, membre del sindicat.

Per la seva banda, la propietat explica que és «fals» que hagi anat «a molestar i intimidar els ocupes» i que «només vaig anar al bloc el dia que vaig adquirir-lo per comunicar-ho i saber quines són les intencions». Segons detalla, els haurien promès que «marxarien si donàvem 3.000 euros a cada família». «Ens hauria sortit més econòmic, però fa un any que estem en procés judicial, amb el cost que això suposa, perquè estem en contra d’acceptar l’extorsió», assevera. «Ens neguem a continuar afavorint aquestes màfies d’ocupació i ens esforcem per lluitar-hi, anant en contra del nostre benefici perquè no acceptem l’extorsió com una eina de desocupació», conclou. També comenta que, després de la compra, una altra unitat hauria ocupat un dels pisos adquirint les claus d’una afectada.

Així mateix, la propietat esmenta que «no agredim a ningú» i denuncia que el SHR «fa mesos que està col·locant cartells per Reus no denunciant un desallotjament, sinó posant els nostres noms», arribant a personar-se al local. «D’això se’n diu extorsió i coacció», assevera. Afegeix que la família afectada pel llançament de divendres «no ha pogut demostrar que és vulnerable perquè no ho és».

Sense alternatives

Amb tot, el SHR demana «contractes de lloguer per a totes les persones» i denuncia «la passivitat de l’Oficina d’Habitatge, que no només no ha donat cap solució, sinó que s’ha negat a fer cap mena de mediació». «No hi ha cap alternativa oferida ni per Serveis Socials ni per l’Oficina d’Habitatge», clamen els activistes. Laia, membre del sindicat, va criticar que «veiem com els preus del lloguer no paren de pujar i cada vegada és més difícil accedir a un habitatge» i va assenyalar que les institucions «no només són incapaces d’acabar amb el problema, sinó que en són responsables directes». «Si volem garantir un habitatge per a tothom, hem d’acabar amb el negoci», va tancar.