El Sindicat d'Habitatge de Reus ha denunciat que un «gran propietari» vol fer fora dues famílies vulnerables d'un bloc ocupat a la plaça del Baluard. Hi ha dos desnonaments programats, un per al pròxim divendres 28 de febrer i l'altre pel 24 de març. En total estarien afectades sis persones, tres de les quals menors d'edat i una persona gran amb discapacitat.

El sindicat assegura que el pis era del Banc Sabadell i que es va vendre a un «multipropietari» que té un local de restauració i dos blocs de pisos a la ciutat, a més d'un habitatge a Valls. Els activistes reclamen negociar un contracte de lloguer social i apunten que han intentat parlar amb el propietari, però que han rebut «intimidacions i empentes».

Les famílies fa dos anys que viuen en tres pisos que hi ha al bloc. El van ocupar quan era propietat del Banc Sabadell i van negociar un contracte de lloguer, però l'entitat bancària «es va negar fortament», diu Miquel, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus. El 2024, va acabar en mans de dues persones propietàries d'un local de restauració de la capital del Baix Camp que ara els vol desnonar.

Des del sindicat lamenten que els propietaris van comprar l'edifici «a sang freda», sabent que hi vivien diverses famílies. «Des de llavors estan intentant expulsar tothom que hi viu, incloses famílies i infants», diu un dels activistes. «Si el Banc Sabadell ha venut a aquest preu és perquè els hi surt a compte que algú altre els faci la feina bruta», ha insistit el del sindicat. A més, afirmen que el propietari s'ha presentat diverses vegades al bloc ocupat amb «actitud intimidatòria i amenaçant».

Exigeixen aturar els desnonaments programats i han fet una convocatòria per aplegar-se al voltant de l'edifici divendres vinent a les vuit del matí, coincidint amb la primera ordre judicial. També insisteixen a negociar un contracte de lloguer amb les famílies afectades.

«Passivitat» de l'Ajuntament de Reus

D'altra banda, des del Sindicat d'Habitatge han denunciat la «passivitat» de l'oficina de l'habitatge de l'Ajuntament de Reus en aquest conflicte. «S'ha negat a fer cap paper de mediació que garanteixi aquesta negociació amb la propietat», ha dit Laia, una altra membre del sindicat. Ha assenyalat que les «institucions es mostren incapaces d'acabar amb el problema de l'habitatge».