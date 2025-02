Reus instal·larà lectors de matrícules a les entrades i sortides de la ciutat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les grans inversions previstes per al 2025 a Reus en matèria de seguretat serà la instal·lació de lectors de matrícules. L’Ajuntament ha reservat una dotació de 250.000 euros i col·locarà els aparells a les entrades i sortides de la ciutat, tal com va avançar Diari de Tarragona i ha confirmat Diari Més.

La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, comenta que les ubicacions exactes s’han definit en funció de «criteris tècnics» i que estaran amb relació amb les carreteres «que venen de poblacions com podrien ser Cambrils, Salou o Tarragona».

Així i tot, no s’atreveix a concretar-les perquè «està pendent d’acabar d’establir si hi ha d’haver algun canvi». El mapa es donarà a conèixer amb la licitació que es convocarà aviat.

Vázquez comenta que el projecte servirà per «complementar les mesures de seguretat viària de la ciutat», «adequar-nos a la realitat que tenen altres municipis del voltant» i, al mateix temps, facilitar les gestions en cas que els cossos policials emetin un avís d’una situació anòmala que calgui tenir en coneixement.

«És positiu», valora. De fet, els veïns de les urbanitzacions de la perifèria de Reus opinen d’igual forma que l’edil i la seva representació coincideix a demanar la instal·lació dels lectors al voltant de les seves àrees residencials.

En direcció a Cambrils hi ha Les Palmeres d’Aigüesverds. Marcos Massó, president de l’entitat veïnal de la urbanització i de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, expressa que el projecte és «necessari i molt, molt útil».

«Fa bastants anys que els estem demanant», assenyala, tot apuntant que seria bo saber qui «entra i surt» d’indrets com Aigüesverds, Blancafort, El Pinar o Mas Carpa perquè «tenim un percentatge força alt de robatoris». Afegeix que seria una «gran ajuda per a la policia».

Cap a Cambrils també se supera l’accés a Blancafort. La presidenta de l’associació de veïns de l’entorn, Elena Mestres, apunta que seria «genial» que s’instal·lessin els lectors de matrícules perquè actuarien «de forma dissuasiva de cara als furts».

En el cas de la seva urbanització, esmenta que, en alguna ocasió, els mateixos residents s’han posat a seguir cotxes que entraven a l’àrea i efectuaven rutes estranyes, aturant-se a mirar les cases entrada la nit, probablement, buscant on pot robar.

«Ho trobem molt bé i és el que reclamàvem; les càmeres potser no, però el lector és un sistema que es compaginarà amb altres ajuntaments i en el moment que la matrícula salti ajudarà a facilitar la feina de la policia», valora.

Per l’avinguda de Tarragona s’accedeix a Mas Carpa. Anabel Cuevas, al capdavant de l’entitat veïnal, expressa que «ens interessa i molt que hi hagi un lector de matrícules, i com més a prop estigui de la nostra urbanització, millor». Remarca que «és una cosa que fa temps que demanem» perquè «ens interessa tenir el barri més controlat».

Al seu torn, Anton Sotorra, del Pinar, també menciona que «en vam demanar i, si pogués ser, càmeres de visualització». Així i tot, valora que els lectors ja serien «un pas important». Segons l’han informat, apunta que a l’entorn de la urbanització s’instal·larien de cara al 2026. «Evidentment que ens interessa i les voldríem», conclou.