Reus acull la tercera edició de la Mitja Marató Rural el 16 de març

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, organitza la tercera edició de la Mitja Marató Rural. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 16 de març i transcorrerà pels camins municipals de la zona nord-oest de Reus.

Aquesta competició esportiva va néixer amb la voluntat de donar a conèixer els camins rurals del municipi i les seves possibilitats per a la pràctica esportiva. A més de la mitja marató de 21 quilòmetres, també s'hi inclou una prova de 10 quilòmetres. La sortida conjunta per a ambdues distàncies serà a les 9.30 h des del passeig de la Boca de la Mina, a la plaça Maria Àngels Ollé.

L'objectiu de la cursa és fomentar l'ús dels camins municipals de Reus per a l'esport a l'aire lliure, promovent el coneixement del paisatge, del territori i la cohesió social. Els participants travessaran camps d'oliveres, avellaners i marges de pedra seca, passant pel voltant de l'Institut Pere Mata i seguint bona part de la canonada del Pantà de Riudecanyes. El recorregut presenta una pendent suau a l'inici, s'enfila fins al punt més alt a la meitat de la cursa i finalment descendeix fins al punt d'inici, al passeig de la Boca de la Mina, passant pel Parc de les Olors.

Aquest 2025, el recorregut de la Mitja Marató Rural de Reus es realitzarà en una sola volta tant per a la prova de 10 km com per a la de 21 km.

Les inscripcions ja estan obertes, són gratuïtes i es podran realitzar fins al dimecres 12 de març a les 12 h del migdia a través del següent enllaç: https://inscripcions.reus.cat/mitjamaratoruraldereus.