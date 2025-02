L’àrea d’esbarjo de gossos del barri Pelai a Reus tindrà nous elements ‘d’agility’

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus millorarà la zona d’esbarjo per a gossos del barri Pelai amb nous elements d’agility i també augmentarà les places d’aparcament de la zona per respondre a les demandes veïnals.

Segons argumenten en el projecte presentat pel govern municipal, les obres del carril bici que es van dur a terme a finals de 2023 a l’avinguda de Falset van suposar una disminució en les places d’aparcament de la zona. Una situació que va perjudicar els veïns que, a través dels seus representants veïnals, van demanar una solució a l’Ajuntament.

Fruit de les converses i reunions entre ambdues parts, la decisió final que es va prendre va ser ampliar la capacitat d’aparcament al carrer de Narcís de Monturiol en una trentena de places. Aquesta mesura suposa un increment superior en comparació a la pèrdua de places que va provocar la creació del carril bici.

«L’ampliació del pàrquing és una demanda veïnal i aquest govern treballa amb l’escolta activa. Continuarem millorant els nostres barris per tenir un Reus de 10», afirma l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, a través de les xarxes socials.

No obstant això, aquest increment de places, que ocuparan un espai de poc més de 820 metres quadrats en una franja de 18,5 metres d’amplada, afectarà lleugerament la superfície que disposa actualment la zona d’esbarjo per a gossos situada al costat de l’avinguda de Falset.

Aquest fet també obligarà a desplaçar diversos elements de l’espai per a gossos com mobiliari o arbres. Així i tot, la font d’aigua existent es respectarà. Per un altre costat, aquesta zona gaudirà de diverses millores en favor dels seus usuaris quadrúpedes.

«Millorarem l’espai d’esbarjo per a gossos amb més il·luminació, més seguretat i elements d’agility per fer un espai més amable per a tothom», assegura el regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

Elements 'd’agility'

Els diversos elements d’agility que s’instal·laran tenen com a objectiu millorar la qualitat del servei de la zona d’esbarjo per a gossos, afavorint el desenvolupament de l’agilitat del ca i ajudant a estimular la seva intel·ligència mentre juguen i socialitzen amb altres animals i usuaris. Entre els elements previstos a instal·lar hi ha una roda, un element amb dues estructures circulars unides i subjectes per una base.

El gos podrà passar per cadascuna de les obertures saltant. També es preveu col·locar un túnel per a gossos, un element d’agility que consisteix en una estructura de pals circulars d’acer pintat que formen un seguit d’arcs de gairebé 2 metres de llarg que permet passar als gossos per sota.

Altres estructures que també es muntaran seran un circuit amb cinc plataformes elevades per on el gos ha de passar per sobre amb rapidesa, una barra de salt d’altura regulable, una altra estructura de plataformes en forma d’escala circular per on el gos haurà de pujar i baixar i una rampa amb pujada i baixada.