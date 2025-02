Junts per Reus renova l’executiva local amb Gort com a nou president

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus ha elegit una nova executiva local. Gerard Gort Oliver serà l’encarregat d’encapçalar-la com a president, acompanyat de Mariluz Caballero Gabás, responsable d’Organització; Jaume Piñol de la Mata, responsable de Política Municipal; Jordi Salvadó Rius, responsable de Comunicació; Adriana Simon Simon, responsable d’Afiliats; Àlfred Pitarch Garcia, Carme Juan Anguera, Jordi Martí Sugrañes i Laura Salvat López.

Gort ressalta que «Junts per Reus obrim una nova etapa amb un equip renovat, amb cares noves, més joves i amb nous perfils amb el propòsit d’enfortir el partit». L’objectiu de la nova executiva és guanyar «múscul, solidesa i solvència» i treballar «estretament» amb el grup municipal per crear xarxa amb la ciutadania i el teixit social, econòmic i cultural de Reus, «canalitzar les seves inquietuds, donar-hi resposta i liderar un corrent de canvi a la ciutat».

«Som l’alternativa a l’actual govern del PSC, ERC i Ara Reus. Tenim una alcaldessa que no lidera i un tripartit que viu de la inèrcia i dels projectes del govern anterior, que apuja impostos injustificadament, que no funciona internament, que no gestiona bé, que diu que practica l’escolta activa, però que tira pel dret, i que no té ni rumb ni iniciativa, i no sap com fer progressar la ciutat», afegeix Gort.

El nou president de l’executiva local conclou que «el que volem és que Junts per Reus sigui una eina més útil al servei dels reusencs i de la independència de Catalunya, amb vocació de majoria i de govern». «Volem catapultar Reus, recuperar l’orgull de ser-ne, i fer-lo més pròsper, més cohesionat i amb més benestar i qualitat de vida», tanca.

Així mateix, l’equip electe agraeix la tasca i la dedicació d’Anna Tarragó, que ha estat la cap local de Junts per Reus des del 2020, així com de la resta de membres que han conformat les executives locals. La renovació de les executives de Junts d’arreu culmina el procés d’actualització dels diferents òrgans de direcció del partit que va arrencar l’octubre de l’any passat.