Els veïns de Mas Iglesias recolliran signatures per fer la consulta sobre la nova estació de bus

La Plataforma de Defensa del Parc Mas Iglesias, formada per veïns del barri, començarà a recollir signatures per fer la consulta sobre la nova estació d'autobusos de Reus a partir del mes de març. L'Ajuntament de Reus ha autoritzat la recollida i l'entitat haurà d'aconseguir, com a mínim, 5.000 firmes perquè s'organitzi una consulta ciutadana no vinculant.

El president de l'associació, Òscar Mendoza, ha dit que estan «molt contents», però ha lamentat que durant aquests mesos el govern local no els hagi presentat una altra alternativa per la futura parada de busos ubicada al parc Mas Iglesias. Els veïns volen tenir més signatures de les que es demanen per si hi ha algun error en alguna d'elles.

Aquest és el primer pas perquè l'Ajuntament es vegi oblidat a fer una consulta ciutadana sobre el projecte. Es tracta del primer cop que es duu a terme una iniciativa com aquesta, després que el mandat anterior s'aprovés el reglament de participació ciutadana de la ciutat. Els veïns aniran a recollir el plec de fulls per signar el pròxim 14 de març i llavors començaran a reunir firmes.

La plataforma es va constituir l'any passat després que l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, presentés el projecte. Consideren que es perdrà superfície de parc, tot i que des de l'Ajuntament han insistit que es guanyarà més zona verda. Mendoza ha assenyalat que des de l'entitat veïnal «defensen el parc i la qualitat de vida». «Acaben de posar una zona de baixes emissions i al mateix temps volen posar ciment en un parc», ha dit Mendoza.