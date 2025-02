Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval ja es va fer present ahir pels carrers de Reus. Mentre els vianants passejaven, veien córrer pel centre de Reus a persones disfressades de Blancaneus, les Tortugues Ninja o de núvia. L’associació juvenil la Crispeta va aplegar a 305 participants en el que va ser la primera edició cursa de Carnestoltes. Els nervis i les ganes de començar eren evidents pocs minuts abans del tret de sortida de la prova on molts dels participants van aprofitar per fer l’activitat més típica d’aquesta festivitat; disfressar-se.

Els participants van sortir de la plaça del Castell per donar dues voltes a un recorregut de dos quilòmetres i mig pel centre de Reus que recorria el Tomb de Ravals i altres indrets com l’Antic Hospital. La cinquantena de voluntaris repartits pel recorregut esperonaven als corredors amb crits d’ànim: «Vinga, va!». Tot i els nervis inicials, no es va notificar cap incident i l’entitat va quedar ben satisfeta del resultat de la prova.

«Hi ha hagut un bon equilibri entre els que ho han volgut fer molt ràpid i aquells que han volgut fer més gresca pel carrer, amb moltes disfresses i fins i tot grupals. Això ha fet que l’ambient hagi estat divertit», celebren des de l’associació. Tot i el bon resultat, des de l’associació la Crispeta es mostren cautelosos sobre una possible segona edició, però no amaguen les ganes: «Encara és aviat per saber si ho farem l’any que ve perquè com a entitat ens costa molt preveure el calendari a més d’un any vista perquè, al cap i a la fi, som voluntaris. Però la veritat és que com la valoració de l’esdeveniment és molt positiva, sí que ho intentarem tot per repetir-ho».

El corredor més ràpid en completar els cinc quilòmetres en categoria masculina va ser Alberto Moral, amb una marca de 15 minuts i 56 segons, i la guanyadora en categoria femenina va ser Angelina Diaz, amb un temps de 22:40 minuts. El premi especial a la millor disfressa se’l van endur l’Iris Archaerandio, el Francesc Gomis i la Marta Gomis, per una disfressa conjunta de cuc. En finalitzar la prova esportiva, la plaça del Castell va donar pas al Vermut Carnavalero dels 80, a càrrec de la colla Els Vespistats. D’aquesta manera, la plaça es va omplir de música, vermut reusenc i disfresses.