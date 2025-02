Teresa Pallarès (Junts per Reus) retorna a la primera línia política

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Teresa Pallarès ha retornat a l’activitat política després d’un temps allunyada de la primera línia per motius de salut. La portaveu de Junts per Reus va participar en la Junta de Portaveus de dimecres, va estar present a l’acte institucional del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia en l’Esport i té previst assistir al ple que es desenvoluparà aquest matí.

La cap de l’oposició expressa estar «amb moltes ganes i il·lusió de recuperar la plena activitat política amb la participació en el ple, però també de poder recuperar el contacte presencial amb entitats i ciutadans per recollir les seves necessitats i defensar-les a l’Ajuntament». «Durant aquests mesos, he pogut continuar treballant per Reus a un ritme més baix, però el que més he trobat a faltar és la política de proximitat», afegeix.

Pallarès agraeix «de tot cor les nombroses mostres de suport que he rebut durant aquest temps». «Ha estat un període complicat, però ara em sento totalment recuperada i amb moltes ganes de continuar treballant per la ciutat», expressa.

La portaveu de Junts remarca que «tenim molta feina al davant i estic disposada a continuar defensant els interessos dels ciutadans». Aplaudeix «l’enorme feina dels regidors del grup municipal, amb Mariluz Caballero al capdavant, que han demostrat que hi ha una alternativa rigorosa i ambiciosa al govern, que té un projecte gris i que actua d’inèrcia».