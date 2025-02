Reus tindrà una aplicació per denunciar incidències a la via pública i poder-les geolocalitzar

Fotografia d’arxiu d’operaris de les Brigades Municipals treballant a l’àrea d’esbarjo per a gossos del parc Sant Jordi.Gerard Martí

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Una nova aplicació mòbil permetrà a la ciutadania comunicar a l’Ajuntament de Reus incidències que detecti a la via pública a temps real. L’avís estarà geolocalitzat i permetrà adjuntar una fotografia per facilitar la transmissió de la informació al departament corresponent i que hi hagi «una resposta molt més ràpida».

L’alcaldessa, Sandra Guaita, va destacar que el programari, que podria estar llest a l’estiu, permetrà reportar qüestions com una paperera o un panot trencats o un contenidor ple, però «després anirem incloent altres funcionalitats». «Estem parlant d’una eina viva que s’anirà adaptant a les necessitats», va afegir el regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals, Manel Muñoz.

L’edil va detallar que, a més de l’opció d’avisar d’incidències a la via pública, l’app s’estrenarà permetent sol·licitar la recollida de mobles i altres voluminosos i disposarà de serveis com una agenda de ciutat, notícies, l’enviament d’avisos, un directori de contactes i localitzacions d’interès o l’enllaç directe amb altres aplicatius municipals.

En un futur, incorporarà possibilitats com l’accés a la Carpeta Ciutadana o als processos participatius, la petició de cita prèvia, la signatura de documents o les inscripcions a activitats. «A partir d’avui, engeguem la maquinària per oferir a la ciutadania un nou servei que ens farà avançar per fer de l’Ajuntament de Reus una administració més àgil, eficient, eficaç i a l’abast de tothom», va subratllar Muñoz.

Essent la via pública l’escenari que centra el desenvolupament de la primera fase del programari, el regidor de l’àmbit, Daniel Marcos, va remarcar que «facilitarà la gestió i resolució d’incidències» atès que, en el moment de registrar l’avís, s’afegirà «la data i hora de la incidència i la geoposició exacta» i es tindrà la possibilitat d’adjuntar una imatge d’allò que s’ha de resoldre.

L’administració pública intentarà confirmar la recepció de l’advertència en un màxim de 24 hores i el missatge es redirigirà al departament o l’empresa contractista competent. «L’objectiu és escurçar el temps de resposta, tant en el registre de la queixa com en la resolució d’aquesta; busquem resoldre ràpidament la incidència, minimitzar l’impacte i, en conseqüència, reduir aquelles molèsties que causa», va expressar Marcos.

En aquesta línia, el regidor Marcos va assenyalar que, a banda de l’eina tecnològica, els últims mesos s’han dut a terme accions per «donar resposta a les incidències de via pública», com l’ampliació de la plantilla de les Brigades Municipals, la creació de la Brigada d’Intervenció Ràpida o l’impuls del pla Barri a Barri. «La ciutadania també ens demana celeritat i, amb aquest nou recurs, podrem tenir una millor organització i guanyar en agilitat», va tancar.

Guaita va transmetre que el govern local és conscient que «inicialment probablement rebrem un nombre més gran d’incidències i, per això, volíem tenir desplegada la capacitat de respondre». «El projecte sabem que ens incrementarà la feina, cosa que estem agraïts, perquè no és el mateix tenir els treballadors municipals que sumar 100.000 persones que veuen el carrer cada dia i que ens poden ajudar també a millorar la ciutat», va declarar. Així mateix, va voler destacar que, tot i l’obertura d’una nova via de comunicació amb l’Ajuntament de Reus, «no implica que tanquem els canals anteriors».

El contracte per al desenvolupament de l’aplicació sortirà aviat a concurs públic, amb un pressupost base de 131.000 euros. La primera fase haurà de poder-se desplegar en un termini de quatre mesos, a comptar des de l’adjudicació, i la segona, en vuit mesos. El contracte també inclou el suport, el manteniment i les millores del software.