Espadaler es compromet a treballar pel nou jutjat social a Reus i anuncia 5 milions d'euros en inversions

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, s'ha compromès a treballar perquè el segon jutjat social sigui una realitat a Reus "com més aviat millor". Així ho ha dit aquest divendres de visita institucional a la capital del Baix Camp, per mantenir trobades amb diverses institucions de la ciutat.

A més, el titular de Justícia ha anunciat una inversió de 5 milions d’euros per iniciar una reforma dels espais judicials a finals d’aquest any. "Servirà per adaptar l’edifici en aspectes de climatització, de garjoles, de la coberta i més àmbits, però també, i això no és menor, per adaptar l'estructura al nou tribunal d'instància”, ha dit.

Espadaler ha concretat que amb el canvi d’estructura judicial que implica la nova llei d’eficiència judicial, aquesta segona unitat judicial de l'àmbit laboral ja no serà “un jutjat com l’hem conegut clàssicament, sinó un segon jutge del social dins del tribunal d’Instància de Reus".

Durant la visita, el conseller ha pogut veure l’espai que el departament ja ha reservat perquè s’hi col·loqui aquest segon jutjat, que estarà situat al costat del que actualment és el Jutjat 1 del Social de Reus. La intenció del Departament de Justícia és que "a mesura que es vagin constituint noves places judicials a Catalunya, aquest JAT quedi substituït per un segon jutge del social de caràcter estructural i això permeti donar sortida a l’actual sobrecàrrega d’assumptes que acumula l’òrgan".