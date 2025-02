Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els reusencs usen cada cop més els mètodes telemàtics per fer determinades gestions relacionades amb el seu contracte de l’aigua. Segons es desprèn de l’estadística del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) d’Aigües de Reus. Així, els contractes de servei que es van formalitzar de manera no presencial el 2024 es van incrementar un 6,36%, mentre que els presencials van disminuir un 13,5% respecte a l’any anterior.

Paral·lelament, les operacions de signatura digital, associades a les tramitacions de contractes, i presentació de sol·licituds diverses, es van incrementar un 33 % al llarg de 2024, tot passant de les 9.520 gestions de 2023 a les 12.678 de l’any passat.

En aquesta mateixa línia, també cal destacar de 2024 que s’ha incrementat el número de factures electròniques, que ara ja correspon a gairebé un 22,75% del total de 325.000 factures emeses.

Guanya la presencialitat

Tot i això, en termes generals, l’estadística de 2024 no difereix en excés de la de 2023. Els tràmits que es fan de manera presencial continuen sent majoritaris, en tractar-se del 55% del total de les gestions que va atendre el SAC, mentre que el 45% es va completar de manera no presencial (atenció telefònica i oficina virtual, principalment, i amb suport de correu electrònic).

Un dels factors que explica aquest important percentatge de tràmits presencials (igual que el 2023) ha estat la possibilitat, des de 2022, de realitzar els pagaments de rebuts mitjançant un caixer d’auto-pagament instal·lat a les oficines d’Aigües de Reus. De fet, el 35% de les gestions presencials corresponen a tràmits relacionats amb el pagament de rebuts (6.776 gestions).

«Com administració pública nosaltres tenim clar que hem d’oferir cada cop més mitjans telemàtics sense descuidar l’atenció presencial, que en alguns casos la ciutadania prefereix per a fer determinades gestions», assegura el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio. «Les persones tenen dret a ser ateses com ho prefereixen, i nosaltres hem d’estar oberts a les noves tecnologies però també hem de ser curosos a atendre tots aquells que s’apropen a les oficines», afegeix.

En aquest sentit, l’atenció telefònica tampoc no perd vigència. El nombre de trucades ateses el 2024 va ser de 17.049, una xifra gairebé idèntica a la de l’any anterior.

Per a l’atenció presencial es recomana fer ús de la cita prèvia, que habitualment es pot obtenir en menys de 3-4 dies. Així s’agilitza l’atenció a l’usuari i es redueix el temps d’espera.