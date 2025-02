Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Reus van portar a terme ahir a la tarda un dispositiu policial de prevenció al barri Mas Pellicer de Reus on van detenir dos homes, un per tràfic de drogues i atemptat als agents de l'autoritat i l'altre per la llei d'estrangeria.

Durant les hores que va durar el dispositiu, els policies van identificar 96 persones i van controlar 74 vehicles. A banda dels dos detinguts, els agents van denunciar 8 persones per tinença de drogues, dues persones per faltes de respecte a l'autoritat i dues persones per tinença d'armes prohibides.

Pel que fa al control dels vehicles, es van aixecar 15 denúncies administratives relacionades amb infraccions de trànsit. A més, agents de la Guàrdia Urbana de Reus van immobilitzar un vehicle que van retirar mitjançant grua.

Aquests controls es realitzen de forma periòdica a diferents punts de la ciutat per prevenir la comissió de delictes, perseguir el tràfic de drogues i intervenir armes blanques.