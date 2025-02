Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus posarà a disposició de la ciutadania una app de Ciutat per obrir un nou canal d’atenció més àgil a través dels dispositius mòbils. L’aplicatiu es posarà en marxa amb una primera funcionalitat que facilitarà la denúncia instantània i geolocalitzada d’incidències a la via pública.

El desplegament de l’aplicació permet avançar cap a una administració pública més fàcil, àgil, eficient. D’una banda, fa preveure un increment del número d’incidències registrades i, d’una altra, l’eina permetrà reduir el temps de resposta de les incidències.

L’app incorporarà la intel·ligència artificial per facilitar-ne tant l’ús per part de la ciutadania com la gestió interna per part de l’Ajuntament. Així, per exemple, a partir de la descripció d’una incidència, l’aplicació podrà requerir informació necessària, i identificar de quina la tipologia és d’acord a la classificació municipal i derivar-la automàticament al servei municipal corresponent.

Incidències a la via pública

L’app de Ciutat s’estrenarà amb l’opció d’avisar de possibles incidències a la via pública i en facilitarà la seva gestió i resolució. En el moment de registrar-la, l’eina incorporarà automàticament data, hora i geoposició; i la persona usuària haurà d’adjuntar una fotografia.

Un cop registrades, les incidències es gestionaran internament de la manera més àgil possible, enviant-les directament als serveis tècnics municipals o les empreses contractistes responsables. Una vegada tancada, es notificarà a la persona sol·licitant, amb una fotografia o comentaris, si s’escau.

La primera fase de desplegament de l’app permetrà entre altres funcionalitats: la petició de recollida de mobles i altres voluminosos; l'agenda de ciutat; notícies sobre l’activitat municipal; enviaments d’avisos a la ciutadania; directori de contactes i localitzacions, el mapa de la ciutat, entre d'altres.

En successives fases de desplegament, l’app obrirà l’àmbit de les queixes, suggeriments i incidències a altres àmbits de competència de l’Ajuntament; i desplegarà altres funcionalitats com accés a la carpeta ciutadana, tràmits telemàtics, signatura de documents, sol·licitud de cita prèvia, participació ciutadana, targeta virtual ciutadana o inscripcions a activitats, entre altres pendents de definir.

Calendari d’implantació



L’Ajuntament de Reus publicarà en breu al perfil del contractant la licitació del contracte per poder-se dotar la nova aplicació, amb un pressupost de sortida de 131.000 (més IVA) pels primers 4 anys que inclou el subministrament i la posada en marxa, el suport i manteniment i les millores que es puguin anar fent.

La licitació fixa un termini de 4 mesos a partir de l’adjudicació per desplegar la primera fase; i de 8 mesos més per culminar la segona fase. Es preveuen 3 anys més de termini per introduir millores en el servei i el seu manteniment en el núvol.