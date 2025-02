Reus no farà «ni una passa enrere» en la lluita contra l’LGTBI-fòbia a l’esport

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

«No hi ha victòria sense igualtat. No hi ha joc net sense respecte. L’esport ha de ser orgull, diversitat i llibertat». Amb aquestes paraules, Misericòrdia Àvila, copresidenta d’H2O, el col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, ha conclòs l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia a l’Esport.

Àvila va expressar que «l’esport hauria de ser un espai de llibertat, de superació i de comunitat, però, per a moltes persones LGTBI, continua sent un terreny hostil, ple de discriminacions, insults i armari forçat». En la lectura del seu manifest, H2O va denunciar que les persones del col·lectiu «continuen enfrontar-se a barreres invisibles i visibles» i que, en molts països, els atletes «continuen havent de triar entre la seva carrera o viure plenament la seva identitat».

Es van recordar casos com el de la nadadora trans Lia Thomas, que no pot participar en competicions d’elit; o els futbolistes Joshua Cavallo i Jakub Jankto i el waterpolista Víctor Gutiérrez, víctimes d’insults homòfobs. «Malgrat els discursos progressistes, la realitat a peu de pista i de camp continua sent una altra. [...] Demostra que encara queda molt camí per recórrer», va asseverar Àvila.

Per tot plegat, l’entitat en defensa i representació del col·lectiu LGTBI+ va exigir l’aplicació de mesures com la implementació «real i efectiva» de protocols contra l’LGTBI-fòbia en totes les competicions esportives; la sanció immediata en casos d’insults i actituds discriminatòries en camps i pavellons; una educació esportiva basada en la diversitat i el respecte i que fomenti valors d’inclusió des de les escoles; el suport institucional i econòmic per als clubs i iniciatives que promoguin l’esport inclusiu; i la visibilitat «real» de les persones LGTBI en el món de l’esport «amb campanyes que trenquin l’armari i mostrin referents positius».

«L’esport és de tothom, i no podem permetre que el talent i la passió quedin sotmesos a la discriminació», va remarcar Àvila. «Des de Catalunya, des d’Espanya i des d’arreu del món, reivindiquem amb fermesa un esport on tothom pugui jugar, competir i viure sense por», va tancar la copresidenta d’H2O.

L’Ajuntament de Reus va estar present, també, en l’acte i, plegats, govern i oposició van llegir un manifest conjunt en defensa dels drets del col·lectiu davant d’un context en què augmenten uns discursos d’odi «que atempten directament contra la convivència i la igualtat» i que recorden «que els drets aconseguits amb esforç no són irreversibles».

«No ho permetrem: l’esport ha de continuar sent una eina de transformació social, un espai de respecte on tothom pugui participar lliurement», va reblar la representació institucional. «L’esport no pot ser neutral contra l’odi, ha de promoure valors com el respecte o la igualtat; avui i sempre, no farem ni un pas enrere en la lluita contra l’LGTBI-fòbia: per un esport lliure i valent», va tancar l’alcaldessa, Sandra Guaita.

Taula informativa

Després de la lectura dels dos manifestos, les entitats H2O i Insubmises Roller Derby Reus van muntar una taula informativa a la plaça de Prim per donar a conèixer la tasca que desenvolupen, resoldre qualsevol dubte que s’hagués pogut plantejar la ciutadania i sumar-se «a la reivindicació per un esport sense prejudicis».