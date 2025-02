Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova zonificació escolar de Reus ja ha esdevingut oficial, amb la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). A grans trets, l’eina, que busca lluitar contra la segregació escolar, divideix el mapa de les escoles de la ciutat en quatre blocs.

La regidora d’Educació, Pilar López, va detallar ahir que el resultat ha estat fruit d’un treball «rigorós, que s’ha dut a terme amb molta intensitat». Fins a 45 reunions s’han mantingut, en poc més d’un any, amb representants de la Generalitat de Catalunya, les direccions dels centres, les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), el Consell Educatiu, la Taula Local de Planificació, experts i altres agents implicats per arribar a una proposta que fos de consens.

L’edil va comentar que la zonificació que estava en vigor datava del 2012 i era d’un model «estàtic». La nova proposta té com a motor la «lluita contra la segregació escolar» i, tot i que la decisió final depenia del Departament d’Educació i Formació Professional, «volíem treballar per a una escolarització equilibrada». Afectarà uns 400 infants, ja que la meitat de l’alumnat «són germans d’altres estudiants i continuen a la mateixa escola».

L’eina divideix els centres en quatre zones, «però s’aniran avaluant els resultats», va comentar López. Això significa que «si cal rectificar ràtios o alguna zona es podrà fer, en un termini raonable». «Hem d’esperar un temps prudencial per valorar els efectes contra la segregació», va afegir. Estaria parlant d’un curs «mínim» per avaluar la demanda, que comptarà amb una comissió de seguiment amb experts. Així mateix, servirà com a «pauta» per continuar treballant «en totes les nostres reivindicacions», com el no-tancament de cap línia i la baixada de les ràtios. «Que hi hagi menys natalitat fa que les escoles es vagin buidant a poc a poc; és una oportunitat per abaixar ràtios», va reflexionar l’edil d’Educació i Ciutadania. «La zonificació ens ha servit per anar pensant com volem les ràtios, per pensar i treballar en un futur», va rematar.

La regidora va aprofitar per enviar un missatge «tranquil·litzador per a les famílies». «Sabem que els canvis potser generen inquietud, incertesa, i és comprensible, però qualsevol dubte o problema, teniu temps per poder-lo resoldre», va expressar. «Hi ha plaça per a tothom», va subratllar.

Les zones

El mapa es dividirà, per al curs 2025-26, en quatre grans blocs: Zona A (Cèlia Artiga, Els Ganxets, Joan Rebull, Montsant, Mowgli, Pompeu Fabra, La Presentació i Maria Cortina), Zona B (Doctor Alberich i Casas, General Prim, Misericòrdia, Prat de la Riba, Teresa Miquel i Pàmies, Maria Rosa Molas i Pare Manyanet), Zona C (Eduard Toda, Isabel Besora, Marià Fortuny, Rosa Sensat, Sant Bernat Calvó, Arce, Aura, La Salle i Puigcerver) i Zona D (La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, Sant Josep i Sant Pau).

La preinscripció de l’Educació Primària, així com del segon cicle d’Educació Infantil, començarà el 12 de març i estarà activa fins al dia 26. En el cas de l’Educació Secundària Obligatòria, les dates estaran entre el 14 i el 26 de març. Pel que fa a l’Educació Infantil de primer cicle en escoles bressol públiques, el termini serà del 8 al 22 de maig.