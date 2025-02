L’Escola General Prim de Reus gaudirà d’un entorn més verd i amable pels vianants

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus remodelarà el carrer del Doctor Ferran per a convertir-lo en un espai més verd i amable amb el vianant i la comunitat de l’Escola General Prim. Aquest es dividirà en dues fases; la primera, que ben aviat es publicarà la licitació, anirà entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Roger de Belfort i la segona entre carrer de Roger de Belfort fins al passeig de Sunyer.

Està previst que la primera fase tingui un pressupost de licitació d’obres de 405.023,94 euros. «Ho hem dividit en dues fases perquè parlem d’una remodelació molt extensa. És un carrer que fa molts anys que no es fa cap actuació i no es podien fer actuacions puntuals, sinó que calia fer un gran projecte. Les voreres i l’asfalt no estan en bones condicions i fa falta arbrat», explica l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

La primera actuació es destacarà per transformar el carrer en plataforma única a l’altura de l’escola, és a dir, en el tram entre l’avinguda Països Catalans i carrer Lepant, d’uns 120 metres de longitud. De carrer Lepant fins a Roger de Belfort es mantindran les voreres per sobre de l’altura de l’asfalt. A més, en el carrer es plantaran un total de 25 arbres de diferents espècies i, en el tram de l’escola, s’instal·larà espais enjardinats, mobiliari urbà i algun element de joc per a generar una zona d’estada i gaudi.

«El carrer tindrà un aspecte més amable, reduirà la velocitat del trànsit i continuarà assegurant els accessos pels veïns», afirma el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos. A més, el regidor també destaca que es garantirà l’amplada necessària de 2,15 metres per a facilitar el pas a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa al tram entre Lepant i Roger de Belfort, hi continuarà havent aparcament per a cotxes a banda i banda en modalitat de cordó. A més, per a garantir la mobilitat dels vianants els arbres es plantaran en la calçada i no en la vorera. El regidor de Via Pública comenta que es perdran poques places d’aparcament.

A més, hi continuarà havent aparcament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, zona de càrrega i descàrrega i aparcament de motocicletes per a mantenir els serveis que ofereix el carrer. A la vegada, també es millorarà la il·luminació del carrer amb més punts de llum, passant de 7 punts a 17.

Carrer del segle XXI

Amb la voluntat d’informar sobre el projecte, l’equip de govern municipal es va posar en contacte la setmana passada amb l’equip directiu de l’Escola General Prim i, posteriorment, va dur a terme una xerrada a la Biblioteca Xavier Amorós per explicar la remodelació als veïns. «Estem contents, perquè ha estat un projecte ben rebut pels veïns i per l’escola i creiem que dignificarà aquest entorn», reivindica Marcos.

Per la seva banda, Guaita assegura que l’objectiu de la remodelació és transformar el carrer en «un carrer del segle XXI, perquè ara mateix és, més aviat, del segle XX». «Per aquí hi passen molts vehicles. Evidentment, el trànsit hi ha de poder passar, però el vianant ha de ser prioritari, sobretot els nens l’escola», afegeix la batllessa.