L’Ajuntament de Reus adjudica la renovació de les instal·lacions tèrmiques de quatre escoles

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat els treballs de renovació de les instal·lacions tèrmiques a les escoles Rubió i Ors, Cèlia Artiga, Misericòrdia i Eduard Toda, en el marc del Pla director de reposició i millores a les escoles de la ciutat. L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa Eixumara d’Industries SL per un import de 178.856,92 euros (IVA inclós).

En aquests centres escolars, existeixen calderes, algunes de gas natural i algunes de gasoil que daten de l’any 1989. Actualment ja no es troben recanvis per les seves reparacions i es necessari substituir-les ja que també han arribat al final de la seva vida útil. El servei de manteniment de les instal·lacions de producció de calefacció i ACS d’aquestes sales de producció, dona coneixement de freqüents averies greus. En la gran part de les escoles hi ha mòduls de calderes que no funcionen i també hi ha elements dels circuits primari i secundari que es troben sense funcionar, malmesos o directament arrencats del sistema de producció.

Els treballs són la primera fase d’execució del projecte executiu per a la renovació de les instal·lacions tèrmiques en sis escoles de la ciutat. L’Ajuntament té previst realitzar properament la segona fase, que contempla treballs a les escoles General Prim i Marià Fortuny, amb un pressupost de 175.874,64 euros.