Junts presentarà una moció per combatre les ocupacions a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus presentarà en el ple municipal de demà divendres 21 de febrer una moció per posar fre a les ocupacions que afecten la capital del Baix Camp. Aquesta iniciativa pretén dotar a l’Ajuntament de més eines i exigir a la resta d’administracions que canviïn les lleis per combatre aquesta «greu problemàtica».

La portaveu adjunta del partit, Mariluz Caballero, assevera que les ocupacions «vulneren els drets dels propietaris i perjudiquen els veïns, perquè degraden la convivència a la comunitat de veïns o en el barri afectats». «L’habitatge digne és un dret i les administracions han de garantir-lo, però sense que vagi en contra del dret a la propietat privada», afegeix la regidora.

Per aquest motiu, des del grup municipal plantegen mesures concretes com la revisió dels protocols de coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, la convocatòria urgent d’una reunió de treball amb el Departament d’Interior i el suport a iniciatives legislatives que ha impulsat Junts al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats per agilitzar el desallotjament d’ocupacions en un termini màxim de 48 hores.

A més, també reclamen la creació d’una nova Llei de l’Habitatge de Catalunya que «equilibri el dret a la propietat amb el dret a un habitatge digne, sense perjudicar els petits propietaris ni traslladar-los responsabilitats que han de recaure en les administracions». A la vegada, els juntaires aposten per sancionar les persones jurídiques que siguin grans tenidors que mantinguin habitatges desocupats de manera injustificada. «Davant les ocupacions, Junts per Reus aportem solucions», sentencia la portaveu adjunta.