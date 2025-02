L’Ajuntament de Reus treu pit d’haver executat el 30% del PAM i l’oposició es mostra insatisfeta

L’Ajuntament de Reus celebra que en el tancament de l’exercici 2024 ja s’havia executat un 30,4% del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027. Concretament, de les 405 actuacions que inclou el full de ruta establert per l’actual mandat, 329 ja s’han iniciat (81,24%), 60 estan pendents de començar (14,81%) i 16 ja estan finalitzades (4%).

Pel que fa als tres eixos descrits, el que té un major grau d’execució és el de Ciència, innovació i creixement econòmic (33,9%), a continuació el de Les persones al centre, (32,4%) i, finalment, l’eix de Ciutat verda i sostenible (24,9%). La regidora de Bon Govern i Transparència, Montserrat Flores, assegura que el PAM és «una eina de planificació molt important» i que «explicar l’execució de l’acció de govern promou la participació i la corresponsabilitat i reforça la confiança de la ciutadania».

No obstant això, l’oposició no comparteix la satisfacció pel que fa a l’acció de govern durant el mandat. La portaveu de Junts per Reus, Mariluz Caballero, denuncia que «és un govern poc seriós, que no fa la feina. És el campió en fer grans anuncis i també és el campió en incomplir-los». A la vegada, no es mostra sorpresa amb què només un 4% dels projectes hagin finalitzat: «Amb aquest ritme acabaran el mandat amb una execució real del 8%».

«No compartim l’eufòria del govern, perquè la majoria de les coses que s’han fet eren temes del mandat anterior i els resultats no justifiquen la pujada d’impostos del 2024», apunta el regidor del PP, Sebastià Domènech. «L’Ajuntament només fa actuacions de cara a la galeria, com el Pla Barri a Barri, que van allí, es fan la foto i s’obliden, però no hi ha una planificació», afegeix Domènech.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, apunta que és preocupant que «només un 4% està finalitzat en gairebé dos anys, sabent que la majoria de les polítiques s’executen els primers anys». A més, critica que «no s’ha fet cap zona verda nova amb dos anys, només s’ha denunciat la destrucció de Mas Iglesias».

Des del grup municipal de Vox suspenen la gestió del PAM per «inacció i falta de resultats». «No tenim avenços en habitatge de protecció oficial, el Servei Municipal de l’Habitatge és un ens inútil». Alhora, defensen que «amb 232 milions d’euros, Reus es mereix ser una ciutat més moderna, segura i neta».

El regidor no adscrit, José Ruiz, considera que el grau d’execució demostra que «idees poden haver-hi moltes, però que la realitat al carrer és diferent». Ruiz reconeix que per part de l’Ajuntament «hi ha un esforç en l’eix de creixement econòmic», però que «estic en desacord quan l’Ajuntament parla d’escolta activa. L’Ajuntament parla, però no escolta».