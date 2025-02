L’Ajuntament reivindicarà el paper de la dona en l’àmbit veïnal reusenc en la celebració del 8-M

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus commemorarà el Dia Internacional de la Dona amb una programació que anirà del 26 de febrer fins al 31 de març. El programa compta amb diversos actes com taules rodones, conferències, tallers, xerrades, jocs de taula, concerts, entre altres. L’objectiu darrere aquesta programació és conscienciar a la ciutadania sobre la importància de treballar per la igualtat entre homes i dones.

«Hem d’estar cada dia al peu del canó per arribar a una igualtat efectiva que, malauradament, avui dia encara no tenim», va afirmar la regidora de Drets Socials i Serveis a les Persones, Anabel Martínez. En aquest sentit, la regidora es va comprometre a què «la programació contribueixi a reivindicar i promoure una societat més justa, integradora i lliure per les dones».

L’acte institucional amb la lectura del manifest tindrà lloc el divendres 7 de març a les 17.30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus i tindrà «un format diferent». La lectura del manifest homenatjarà a dones del moviment veïnal de Reus, concretament, a vuit figures femenines que es desvetllaran en aquell acte. «Volem homenatjar tota aquesta feina en l’àmbit veïnal que es fa des de fa molts anys i que no s’ha visibilitzat», va reivindicar.

A més, la idea és donar continuïtat a aquest nou format, de manera que cada any l’acte institucional retrà homenatge a dones de diferents àmbits de la societat reusenca. A més, està previst que s’instal·li un codi QR que faciliti la lectura de la trajectòria de les vuit dones a l’exterior de cadascuna de les seus de les entitats veïnals de les quals van formar part.

Per un altre costat, entre les diverses activitats la regidora va destacar algunes com la Caminada per la Igualtat, que forma part del cicle de Caminades Populars de Reus organitzades per la regidoria de Salut i Esports. Aquesta es durà a terme el diumenge 9 de març a partir de les 10 hores amb sortida i arribada a la plaça de la Llibertat.

Per una altra banda, Martínez també va apuntar com a rellevants les tres exposicions que es duran a terme durant el març a espais com el Casal de les Dones o la Biblioteca Central. Tot i que la programació per celebrar l’efemèride es desenvoluparà entre febrer i març, la regidora de Drets Socials va assegurar que «durant tot l’any farem actuacions per posar la dona al centre».