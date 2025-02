Reus, una ciutat amb barreres: carrers estrets, rajoles trencades i poques rampes

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

«Reus està fet pols». D’aquesta manera defineix el president de l’associació Diversitat Funcional Baix Camp Reus, Julián Fuentes, l’estat de la via pública de la ciutat. Voreres estretes, rajoles trencades i aixecades, dificultats per pujar o baixar de l’autobús o escassa presència de rampes són problemes amb què es topen diàriament les persones amb mobilitat reduïda. Per tot plegat, l’entitat exigeix l’eliminació de les barreres arquitectòniques d’una vegada per totes.

Fuentes detalla que els usuaris de cadires de rodes, caminadors o cotxets de bebè, a voltes, han d’arribar a posar la seva vida en risc per poder arribar al seu destí. Quan hi ha voreres estretes, com als carrers Closa de Freixa o de Sant Benet, al barri del Carme, es troben amb la impossibilitat de circular per elles, de forma que han de baixar al mig de la calçada per continuar el seu recorregut, tot pregant que els conductors de vehicles els vegin i tinguin paciència. «S’han d’eliminar les barreres arquitectòniques», expressa Josep Machado, president de l’associació de veïns L’Harmonia del Carme.

Les parades dels autobusos a la plaça del Nen de les Oques són un dels principals cavalls de batalla. Per baixar del transport públic, Fuentes ha de demanar al conductor que activi la rampa, però el problema no ha fet més que començar: la distància que queda entre vehicle i vorera l’obliga a circumval·lar la plaça per l’asfalt fins que arriba a un pas de vianants.

«Això és un perill gran, gran», comenta. Afegeix que, moltes vegades, els semàfors d’aquest enclavament no funcionen. Per millorar la situació amb què es troben les persones amb mobilitat reduïda, suggereix que s’instal·li una rampa o bé una plataforma com les que hi ha a les avingudes de la Salle i del Cardenal Vidal i Barraquer.

També proposa que canviïn les zones de càrrega i descàrrega, atès que les utilitzen particulars que van als negocis de la vora, impedint que l’autobús s’atansi al màxim possible amb la vorera. Per tractar la qüestió, una representació de Diversitat Funcional espera reunir-se amb l’Ajuntament demà.