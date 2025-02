Montserrat Caelles (Junts) renuncia a l’acta de regidora de Reus per emprendre nous reptes professionals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidora del grup municipal de Junts per Reus, Montserrat Caelles, ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidora a l’Ajuntament de Reus per emprendre nous reptes en l’àmbit professional. Des del 2015 i fins al 2023, Caelles va ser regidora de Cultura i Projecció de Ciutat, de Promoció de Ciutat i de Relacions Cíviques.

Actualment, formava part de l’oposició. «Ha estat un honor servir els reusencs i contribuir a fer una ciutat amb més qualitat de vida i més oportunitats per a tothom. Col·laborar amb tots els col·lectius i persones amb qui he compartit projectes ha estat per a mi un privilegi», ha afirmat en un comunicat.

El consistori formalitzarà la seva renúncia en el ple d’aquest divendres, d’acord amb el procediment establert.