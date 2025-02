Comerços de Reus impulsen una campanya per fomentar el pagament amb efectiu

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació la Bresca de Reus impulsa la campanya Compra local, paga en efectiu, per promoure que els compradors paguin en efectiu i no utilitzin la targeta. Els motius darrere a aquesta acció són diversos i sorgeixen de la preocupació expressada per part dels comerços de la ciutat.

«La Bresca va organitzar una trobada amb comerços i hi van sortir diferents inquietuds, i una de les branques era la del pagament en efectiu», explica Anna Sentís, membre de la Bresca i propietària de La Caseta de l’Arbre.

Per a donar resposta, des de l’associació han dissenyat una campanya de sensibilització amb adhesius i cartells col·locats a gairebé una vintena de comerços adherits. «L’objectiu és que la gent sigui conscient de quines implicacions hi ha cada vegada que paguen amb targeta en algun lloc», afegeix Sentís.

La campanya es defineix per tres eixos; per un costat, es pretén conscienciar en qüestions com el rastreig de dades que implica pagar amb targeta: «D’aquesta manera comparteixes informació com a on compres, quin recorregut fas, què compres o quina quantitat».

Per un altre costat, es vol promoure el comerç local, ja que si pagues en efectiu «no fas compres per Internet, sinó que vas als comerços locals». I finalment, també serveix per evitar les comissions bancàries per fer ús d’aquest servei.

«La gent ha de ser conscient que quan pagues amb targeta es cobren unes comissions bancàries que no beneficien ni al client ni al comerciant, sinó al banc. De mitjana tenim calculat que són uns 50 o 60 euros mensuals en comissions», assevera la propietària de La Caseta de l’Arbre.

50 euros en comissions

A més, també s’hi afegeixen altres problemàtiques, com que cada vegada hi hagi menys caixers a les ciutats i pobles d’on treure diners o el consum irresponsable. «Quan palpes una cosa ets més conscient d’allò. Ara hi ha el què se’n diu matemàtiques manipulatives, que demostra que les criatures si poden manipular objectes integren millor les sumes i restes. Amb això és el mateix, perquè amb la targeta no ets tan conscient de quant gastes», afirma Anna Sentís. En aquest sentit, el que volen des de la Bresca no és que la gent no compri, sinó evitar les «compres compulsives».

«Si fas que la gent pensi, reaccionen», afirma Lourdes, propietària de la botiga de roba Lourdes. «Hi ha de tot, però hi ha gent que li expliques i et fa la reflexió i en comptes de pagar amb targeta miren si porten efectiu. O et diuen que els hi vagis embolicant mentre van a un caixer a treure diners», afegeix.

Una mesura que permet canviar els hàbits de la majoria, ja que, segons Lourdes, «com a mínim un 80% dels clients ja venen amb la intenció de pagar amb targeta». No obstant això, Sentís assegura que la campanya «no veta l’ús de la targeta».

«Això és una campanya de conscienciació i no de prohibició. Volem que la gent sigui conscient de les conseqüències cada vegada que la gent es treu la targeta de la butxaca per pagar», subratlla.