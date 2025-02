La ciutadania proposa com millorar la neteja a Reus: municipalitzar el servei, multes o compostatge

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus redactarà una nova ordenança reguladora de la recollida, el transport i la prevenció de residus, així com del servei de neteja viària i espais privats.

El document es crearà amb els objectius de millorar els índexs de recollida selectiva, establir el marc regulador dels nous models que es pugui integrar en un futur —com el sistema de contenidors intel·ligents, el porta a porta o el servei de pagament per generació— i actualitzar les normatives locals referents a àmbits com el desbrossament de camins, solars i zones enjardinades.

En el marc de preparació del document, va organitzar un procés participatiu per demanar l’opinió a la població, que va formular fins a 25 propostes per millorar la neteja a la ciutat.

La idea que va rebre més adhesions va ser fomentar el compostatge comunitari per aprofitar els residus orgànics generats pels veïns. El ciutadà que va publicar la iniciativa detallava que «compostar reduiria els residus que van a l’abocador, disminuint l’impacte ambiental de la gestió de residus i, alhora, generaria compost de qualitat per utilitzar en jardins, horts urbans o altres espais verds municipals, o per compartir amb tothom».

En aquesta línia, altres veïns afegeixen que es podrien posar dispensadors de bosses compostables o repartir-les als centres cívics per facilitar la disminució d’impropis als contenidors de matèria orgànica i recompensar amb una disminució de la taxa els habitatges que facin autocompostatge.

L’enduriment de les sancions fou un dels temes que més quòrum creà. «No és més net el que més renta, sinó qui menys embruta», alertava un reusenc, que remarcava que «la ciutat està bruta, sobretot a segons quins barris, ja que la gent és incívica, deixa brutícia o brossa a qualsevol parc, vorera o carrer».

Per aquest motiu, demanava que s’apliquessin multes als incívics i que s’incrementés la vigilància per detectar qui llança les deixalles fora dels espais habilitats. Suggeria que s’hauria de prestar especial èmfasi en els propietaris d’animals de companyia que no recullen les defecacions.

Una altra internauta assenyalava que seria positiu que l’ordenança sancionés explícitament «tirar burilles a la via pública». Això no obstant, també hi havia l’opinió que s’haurien de tenir en compte les circumstàncies econòmiques dels infractors i que podrien convalidar-se les multes per serveis comunitaris, amb activitats com recollir brossa.

D’altra banda, alguns usuaris mencionaven que seria urgent que es controlés els operaris de neteja per assegurar-se que estan duent a terme òptimament la seva feina.

Per tal de millorar la neteja, els ciutadans han recomanat aplicar mesures com la contractació de més operaris, la instal·lació de més contenidors i papereres —per exemple, a prop de centres educatius i supermercats o al nucli històric—, l’ús de bufadors i eines mecàniques, l’augment de la freqüència del pas amb aigua a pressió o la cessió de bicicletes o altres mitjans de transport per facilitar la mobilitat dels treballadors.

També es demana explícitament incrementar la freqüència de la recollida d’escombraries i la neteja viària. A més, hi ha veus que han suggerit de forma oberta que s’hauria de municipalitzar el servei.

«A la nova ordenança s’hauria de blindar la gestió de manera directa per part de l’Ajuntament de Reus del servei de recollida de residus», es comenta, tot remarcant que, fent-ho a través d’una empresa municipal, «la brossa deixaria de ser un negoci i, per tant, l’objectiu de reduir el volum de residus generats per habitants seria més fàcil d’assolir, ja que no hi hauria interessos contraposats».