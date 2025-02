Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus presentarà una moció en el plenari municipal de la setmana vinent per reclamar actuacions de millora a la urbanització dels Xalets Quintana. L’objectiu és que el govern municipal respongui a les demandes que l’associació de veïns del barri va traslladar al grup municipal durant una reunió celebrada aquesta setmana.

D’aquesta manera, els juntaires pretenen «aportar solucions a les diverses mancances que afecten la qualitat de vida dels més de mil reusencs que hi resideixen». Entre les deficiències detectades destaquen els problemes relacionats amb la il·luminació, l’estat de les voreres, l’arbrat, l’increment del soroll procedent del polígon Granja Vila i la situació d’una finca ocupada a la carretera de Montblanc.

El regidor de Junts per Reus, Joan Carles Gavaldà, defensa que «les mancances que hem detectat als Xalets Quintana són fàcilment solucionables si hi ha voluntat política». El grup proposa millorar la poda i el manteniment dels arbres de la zona, revisar la il·luminació pública, reparar voreres per eliminar irregularitats, prendre mesures per evitar embussos en els accessos al polígon Granja Vila en moments d’aglomeració i que l’Ajuntament insti el propietari de la finca ocupada al número 133 de la carretera de Montblanc a prendre mesures per vetllar per l’estat de l’immoble.