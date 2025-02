Una cinquantena de persones busquen la seva mitja taronja en una festa a la Fira Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Trobar l’amor no sempre ha estat una tasca fàcil per a tothom i tampoc ho va ser ahir al vespre a la Fira Centre Comercial de Reus. A partir de les 18.30 hores, la música d’un DJ va començar a amenitzar l’estada dels visitants que, atrets pel ritme d’alguns dels artistes del moment com The Tyets o Karol G, s’anaven acostant a l’estand preparat a la segona planta del centre comercial.

Les regles eren molt senzilles; els assistents, acompanyats en tot moment de la música i de degustacions del vermut rosé d’Yzaguirre, havien de recollir un caragol i una femella de dues capses disposades per l’ocasió. En cas de coincidir les peces en forma i color, els dos afortunats feien matx com si fos el Tinder, però cara a cara i sense pantalles.

No obstant això, el més atractiu era que els cinc primers a aconseguir connectar rebien el regal de dues entrades per anar al cine. El públic que s’hi va atansar, principalment familiar, es va aprofitar de l’avinentesa i un dels nens va aconseguir fer matx amb la seva mare per aconseguir les entrades. Segurament, aquest cap de setmana gaudeixi d’alguna de les pel·lícules del moment com Mufasa o el Capità Amèrica.

A poc a poc, es va anar trencant el gel i s’hi van sumar més persones, arribant a ser una cinquantena allí congregades, gaudint de la música i un dels símbols de la capital del Baix Camp; el vermut. A més, l’esdeveniment també va servir per fer matx per segon cop. L’Albert i la Sara, una jove parella que passava per allí, ja que ella treballa a prop, es van atansar per passar una estona i, a més, es van retrobar en l’amor. La parella va connectar per segon cop a la vida i van recollir el seu premi, dues entrades per anar a veure una pel·lícula junts. «La veritat, encara no sé què anar a veure al cine, tampoc m’ho esperava, però segur que aprofitem les entrades», va afirmar la Sara.

Potser la Fira no va aconseguir ahir, Dia dels Solters, el seu objectiu de donar-li una oportunitat a una ànima solitària de gaudir d’un Dia de Sant Valentí en parella. Així i tot, els assistents van poder gaudir d’una tarda a la reusenca, amb vermut i música, i durant una estona es van poder oblidar de les preocupacions del dia a dia.