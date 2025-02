El Cicle Circ Llunar porta 10 espectacles a Reus durant el 2025

El Cicle Circ Llunar arriba aquest 2025 amb una programació de 10 espectacles que començaran aquest diumenge 16 de febrer i s'allargaran fins al mes de desembre. La iniciativa ha estat presentada aquest dijous en una roda de premsa amb la participació del regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens; el coordinador del cicle, Marc Micheo, i l'artista Maria Cavagnero, qui va oferir una petita mostra del seu espectacle a la plaça del Mercadal.

El regidor Recasens va destacar la importància d'aquesta iniciativa per a la ciutat: «Per nosaltres, la cultura és una aposta ferma durant tot l'any, els 365 dies, i que passa per diferents espais i disciplines. Des de ReusCultura creiem fermament en la importància de la programació cultural a la ciutat, perquè ens projecta com a ciutat i ens aporta una societat més crítica i lliure».

Circ per tota la ciutat

El Circ Llunar es distribuirà en diferents patis de centres educatius de Reus, gràcies a la col·laboració amb la regidoria d'Educació i Ciutadania. Aquesta aposta permet vincular les comunitats educatives i diversos barris de la ciutat a la proposta cultural. A més, el cicle també forma part del programa Passaport Cultural.

Programació del Circ Llunar 2025

La programació prevista per aquest any és la següent:

16 de febrer Diumenge

12:00 h - "Gota" - Txema Muñoz

- Escola Els Ganxets

16 de març Diumenge

12:00 h - "Biaix" - La Katara

- Escola Montsant

6 d'abril Diumenge

12:00 h - "Solo de dos" - Duo x caso

- Escola Marià Fortuny

11 de maig Diumenge

18:00 h - "Trashedy" - Cia Per Se

- Escola Joan Rebull

15 de juny Diumenge

19:00 h - "Mary Jones Grandiosa" - Cia Maria Cavagnero

- Escola Isabel Besora

13 de juliol Diumenge

19:00 h - "Tótem" - Cia Adriano Marçal

- Plaça Misericòrdia Arnavat

18 de setembre Dimecres

18:00 h - "Fràgil" - Maria Andrés

- Escola Alberich i Casas

12 d'octubre Diumenge

12:00 h - "No matalàs" - UTA Circ

- Escola Rosa Sensat

9 de novembre Diumenge

12:00 h- "A duo rítmics" - Cia Cils

- Escola Sant Pau

21 de desembre Diumenge

18:00 h - "Guillem" - Cia La Bel·Bel

- Teatre Bartrina

Totes les funcions seran gratuïtes excepte la del Teatre Bartrina. El coordinador del projecte, Marc Micheo, va voler remarcar que es tracta d'un cicle paritari i que enguany inclou tres propostes unipersonals de dones. «Crec que és important que els infants tinguin referents femenines», va destacar. A més, ha subratllat la diversitat de disciplines i tècniques que es podran veure al llarg de la programació.