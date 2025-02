La Batalla de Confeti tornarà per Carnaval i estrenarà nova ubicació a Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La gresca, la tabola i la disbauxa tornaran a fer-se un lloc prominent pels carrers de Reus amb la celebració del Carnaval. Serà del 27 de febrer al 5 de març i introduirà dues modificacions respecte del programa habitual, tal com va avançar el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més.

Després de l’absència de l’any passat, la Batalla de Confeti omplirà de nou el paviment de centenars de paperets de colors el diumenge a la tarda. Això no obstant, la guerra no es desfermarà al passeig de Mata com era tradició, sinó que ho farà a l’avinguda de Sant Jordi. Així mateix, el Ball de Disfresses de dissabte a la nit canviarà, també, d’ubicació: serà a la plaça de la Llibertat en comptes de la plaça del Mercadal per «raons d’aforament», detalla el president de la Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC), Pere Torellols.

La FRAC ha explicat que molta gent demanava que tornés la Batalla de Confeti, motiu pel qual han decidit recuperar la lúdica proposta. Amb l’avinguda de Sant Jordi com a nou camp de combat, es busca modificar la fórmula tradicional per presentar una guerra més controlada. Es preveu que s’hi llancin 20.000 quilos de confeti. El 2024, va ser eliminada de l’agenda per motius de seguretat i es va reconvertir en la Rua del Confeti, una versió diluïda que va anar des de la plaça de la Llibertat cap a la plaça de la Pastoreta.

Pere Torellols apunta que la «resta d’actes» seran «com tots els anys», si bé el programa al complet es donarà a conèixer els pròxims dies. Això vol dir que la rua de lluïment protagonitzarà la sessió de dissabte i les colles allargaran la festa fins a l’endemà, ja que tornaran a desfilar en la rua matinal fins a l’hora de dinar. Tampoc faltarà a la cita carnavalesca el Ball del Moc. Un dels grans alicients que any rere any capta l’atenció de desenes de persones és l’Expo-Profit, en què s’ofereix un ampli ventall de propostes gastronòmiques. L’esmorzar popular s’organitza per tal que les colles participants recaptin fons.

Només colles associades

La FRAC va emetre un comunicat el passat novembre per informar que «només les colles associades a la federació podran participar amb carrossa dins del circuit de les rues del dissabte, diumenge i a la Guerra del Confeti durant el Carnaval de Reus». L’avís es va emetre davant la detecció de «possibles estafes» vers les inscripcions. El llistat oficial al complet es pot consultar a la pàgina web frac.cat. «Animem la ciutadania a participar de la festa al llarg de tot el recorregut de les rues i gaudir de la resta dels actes», tancava el comunicat.