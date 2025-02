La ‘Nit de les Roses’ de Mishima serà una de les grans ‘perles’ de l’Accents

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Accents s’ha consolidat com una de les propostes culturals per excel·lència de les comarques tarragonines. Amb l’objectiu d’expandir-se i oferir música en viu durant la resta de l’any, l’entitat impulsora ha creat un nou cicle, Les Perles de l’Accents, que se celebrarà durant el primer semestre del 2025.

«Les perles són una cosa única; per tant, portarem concerts únics per ser una novetat, una estrena, que només es poden veure aquí o que tindran lloc en un espai molt singular», va destacar el director de la iniciativa, Isaac Albesa. Els Pets, Sopa de Cabra o Niño de Elche seran tres dels caps de cartell, però Mishima posarà la cirereta al pastís.

La banda portarà per primera vegada la seva Nit de les Roses, l’espectacle que programa al voltant de Sant Jordi, fora de Barcelona. En concret, visitarà les ciutats de Girona i Reus. El concert a la capital del Baix Camp tindrà lloc el 24 d’abril al Teatre Fortuny.

Serà una actuació especial, atès que el grup estarà acompanyat per quatre escriptors locals que llegiran una recopilació de textos i poemes. Les entrades surten a la venda avui mateix, a partir de les 11 hores, a través de www.teatrefortuny.cat o a les taquilles del teatre. D’altra banda, ja s’han esgotat les entrades pels concerts de Sopa de Cabra i Els Pets.

Amb Reus com a epicentre de la música en viu, Les Perles de l’Accents tenen la premissa de voler «arribar més enllà», en paraules del regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens. En concret, la programació inclou actuacions a Miami Platja (La Prenda Roja, el 15 de març), Cambrils (Anna Roig i Carles Belda, el 16 de març), Mont-roig del Camp (Terrae, el 27 d’abril) i l’Argentera (TIU, el 3 de maig).

Precisament, la regidora de Cultura i Festes de l’Argentera, Meritxell Vallverdú, va reconèixer que «apostar per la cultura en aquest entorn suposa un gran esforç i els recursos són molt limitats». «És una forma de reivindicar que la cultura arriba a tothom independentment d’on visqui», va apuntar.

Indrets singulars

La singularitat de les actuacions no només tindrà a veure amb la proposta artística, sinó també, fins i tot, per l’entorn. La pianista Lídia Papió estrenarà el seu nou disc, Instint Natural, al Xalet Serra, un edifici modernista que no acostuma a obrir portes al públic general. «Estic molt contenta de presentar el treball allà», va expressar. La interpretació serà el diumenge 30 de març. Les entrades es poden adquirir a través de www.codetickets.com.